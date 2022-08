Officielt: Bøving skifter til Sturm Graz

19-årige William Bøving skifter øjeblikkelig til den østrigske bundesligaklub Sturm Graz.

Det bekræfter FC København på klubbens hjemmeside og på Twitter.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

William Bøving nåede 44 kampe for de danske mestre, hvor han scorede fem mål og lavede fire assists fra sin primære position som venstrekant.

Det unge talent har været glad for sin tid i FC København, men ser nu frem mod nye oplevelser under sydligere himmelstrøg.

- Jeg har været utrolig glad for min tid i FCK.

- Nu er tiden kommet til at tage en ny vej frem, og Sturm Graz er en rigtig god klub, der matcher med de ting, jeg har søgt i forhold til at prøve noget andet, siger William Bøving.

Annonce:

Bøving følger i fodsporene på et andet FCK-talent. Rasmus Højlund nåede et halvt år i den østrigske klub, inden han i dette transfervindue skiftede til italienske Atalanta.

Der er derfor ingen tvivl om, at den unge kantspiller vil forsøge at følge i sin jævnaldrende kollegas fodspor.

Det er da også en glad sportschef, som nu sender endnu et talent til østrigsk fodbold.

- Vi er stolte over at have været med til at udvikle William, og vi glæder os til at følge ham i Sturm Graz. Som vi lige har set med Rasmus Højlund, kan det være en meget stærk platform at udvikle sig på, siger Peter Christiansen, sportsdirektør for FC København.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følg Ekstra Bladets store livedækning af transfervinduet her.