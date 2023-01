Officielt: Diogo Gonçalves skifter til FC København

FC København har skrevet under med Diogo Gonçalves fra S.L Benfica

Benfica-spilleren Diogo Gonçalves har nu officielt skrevet under med FC København.

Det skriver FC København på deres hjemmeside.

Han tiltræder i FCK på en fireårig aftale.

- Diogo har alle forudsætninger for at blive en profil for F.C. København, udtaler sportsdirektør Peter Christiansen.

- Han er en spiller af meget høj kvalitet med store individuelle kompetencer i den offensive del af spillet, og han er også en stærk holdspiller, der tager sin del af det defensive arbejde.

Selv siger portugisiske Diogo Gonçalves om skiftet:

- F.C. København har gennem mange år gjort sig fortjent til at være en respekteret klub i Europa.

Annonce:

- Det har givet mig indtrykket af en stærk og ambitiøs klub, der vil vinde titler og konkurrere med de bedste. Jeg har set en masse videoer af holdet og den atmosfære, der er især i Parken, og det ser jeg frem til selv at opleve, udtaler Gonçalves i pressemeddelelsen.

Rygter tog til

Rygterne om købet af den 25-årige kantspiller i den portugisiske storklub begyndte at svirre i sidste uge. Det var det portugisiske medie A Bola, der først beskrev, at Gonçalves var på vej mod den danske hovedstadsklub.

Siden er rygterne taget til, og Ekstra Bladet har erfaret, at salget ville gå igennem. Gonçalves har været i København torsdag, hvor han har fået foretaget de obligatoriske lægetjek.

Danske fodboldfans genkender måske også navnet Diogo Gonçalves. Det var nemlig ham, der scorede et vaskeægte drømmemål i Champions League-kvalifikationen mod FC Midtjylland.

Han nåede at spille 98 førsteholdskampe for S.L. Benfica.

- Flere kort på hånden

Det er en glad FCK-træner, der hilser den 25-årige kantspiller velkommen som en god offensiv forstærkning.

Annonce:

- Vi har hele tiden sagt, at vi er meget tilfredse med truppen, og derfor er det kun høj kvalitet, der er interessant for os. Det får vi med Diogo, der giver os endnu flere kort på hånden, både på kort og længere sigt, udtaler FCK-træner Jacob Neestrup på klubbens hjemmeside.

Han ser flere gode kvaliteter i offensivspilleren.

- Han er god relationelt, og han har et godt spark med begge ben samt en god spilintelligens. Han er god på begge kanter, har gode dybdeløb og kombinerer fint i små rum, lyder det.

- Skal han til København?

Den 25-årige kantspiller er Peter 'PC' Christiansens første handel i vinterens transfervindue.

Ekstra Bladet talte tidligere torsdag med sportsdirektøren i FC København, som med et grin svarede på transferrygterne:

- Jeg ved ikke, hvor han skal hen. Jeg har set billedet (med boardingpasset, red.) på diverse medier. Skal han til København? lød det ledende fra 'PC'.

Men nu er det altså officielt.

FC København har hentet en kantspiller fra en af de store europæiske klubber.