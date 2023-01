Officielt: FC København henter svensk profil i storklub

FC København fortsætter oprustningen frem mod forårsæsonen i Superligaen.

Denne gang har storklubben fra Østerbro skrevet under med den svenske offensivspiller Jordan Larsson, der skifter på en lejeaftale, der strækker sig frem til sommer. Der er også en købsoption i aftalen, som FCK til sommer kan indløse.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen er godt tilfreds med nyerhvervelsen.

- Det handler altid om kvalitet og potentiale i FCK, og Jordan har begge dele.

- Vi er overbeviste om, at han hurtigt kan finde fodfæste hos os og blive et stort aktiv, og så har vi foråret til at se, hvordan vi fungerer sammen, inden vi tager stilling til, om vi skal forsætte samarbejdet på længere sigt, siger Peter Christiansen på hjemmesiden.

Jordan Larsson slog for alvor igennem, da han tørnede ud for Spartak Moskva. Foto: Armando Franca/Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv ser frem til at tørne ud for løverne og varsler, at han kommer i god form.

- Jeg ser frem til at blive en del af holdet og klubben og vil arbejde hårdt for hurtigt at komme ind i tingene i FCK. Der er stadig en god periode frem mod første kamp i Superligaen, så jeg kan lære spillestilen og holdkammeraterne at kende.

- Jeg slutter mig til holdet med det samme og ankommer i god form, så jeg er klar til at bidrage, så snart træneren ønsker det, siger Jordan Larsson.

25-årige Jordan Larsson er søn af den svenske legende Henrik 'Henke' Larsson, og skifter fra den tyske traditionsklub FC Schalke 04, hvor han mere eller mindre havde et miserabelt ophold med nul mål og assists i 12 kampe.

Den driblestærke offensivspiller, der oftest gør sig på kanten eller som angriber står noteret for syv landskampe for det svenske landshold.

Larsson er dermed københavnernes anden vintersigning, efter de tidligere i januar hentede Diogo Goncalves i Benfica.