Officielt: FCK ansætter Nickolai Lund

Der er allerede gang i den på Østerbro blot få dage efter, at FC København blev kronet som danske mestre.

Hovedstadsklubben har nemlig onsdag præsenteret Nickolai Lund, der tiltræder som assistentræner med særligt fokus på standardsituationer og analyse heraf.

- Vi skal hele tiden være i fremdrift og dygtiggøre os på alle områder. Nickolai er en stor kapacitet på det her felt, hvilket han også har bevist i Viborg og vi ser frem til at få ham til København, når han har færdiggjort sit arbejde i Viborg, siger Sportsdirektør i F.C. København, Peter Christiansen.

Nickolai Lund kommer fra en stilling som assistent i Viborg FF, hvor han blev ansat tilbage i 2019.

Foto: Jens Dresling

Her arbejdede han blandt andet sammen med FCK's nuværende cheftræner Jacob Neestrup.

- Jeg kender Nickolai som en fagligt skarp og grundig træner med store analytiske egenskaber. Vi har et stærkt team i dag, som vi mener, at Nickolai kan være med til at gøre endnu bedre gennem hans bidrag til spillerudvikling og et specialiseret fokus omkring vores standardsituationer.

- Han kommer til at indgå i teamet sammen med de øvrige assistenttrænere og jeg er overbevist om, at han som et ambitiøst menneske vil passe godt ind i vores miljø, siger Jacob Neestrup.