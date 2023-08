Officielt: FCK henter Birger Meling

Så er der nyt blod til FCK's defensiv.

Den norske landsholdsspiller Birger Meling skifter med omgående virkning til de danske mestre på en aftale frem til sommeren 2027.

Det oplyser københavnerne i en pressemeddelelse.

En transfer, Ekstra Bladet meldte som meget tæt på søndag eftermiddag.

Den 28-årige venstreback kommer til fra Ligue 1-klubben Stade Rennais FC, men han får ikke debut lige foreløbig, da han ikke er registreret til returkampen mod Sparta Prag.

Et brag, du kan se på Ekstra Bladet.

- Birger har spillet mange kampe kontinuerligt i Ligue 1 de tre seneste sæsoner og han er fast mand på det norske landshold, så vi får en erfaren spiller, der har bevist sig på meget højt niveau, siger FCK's sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen.

- Dialogen med min kollega i Rennes har stået på i lang tid nu efterhånden, så det er en stor tilfredsstillelse for os alle, der har været involverede, at vi i dag har kunnet lande Birger på en 4-årig aftale.

Nordmanden står noteret for 37 landskampe. Foto: Gaston Szerman / FCK

Gået stærkt

Søndag fløj nordmanden til København for at gennemgå lægetjek mandag morgen, og han jubler over papiret på sin nye fremtid.

- De har vist interesse længe, og jeg kan virkelig se mig selv i de ambitioner og planer, klubben har. Jeg har haft nogle gode samtaler med PC og Neestrup, og jeg har selvfølgelig selv researchet på klubben og kun fået positive tilbagemeldinger, siger han.

