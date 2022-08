Officielt: FCK henter Mathew Ryan

FC København og sportsdirektør Peter Christiansen har taget konsekvensen af Kamil Grabaras ansigtsskade.

De regerende mestre henter således australske Mathew Ryan til den danske hovedstad, bekræfter klubben tirsdag formiddag.

Han kommer til FC København på en aftale til sommeren 2024.

- Vi får en erfaren og stærk keeper i sin bedste alder, der kommer for at tage konkurrencen op med vores øvrige målmænd, fortæller sportsdirektør Peter Christiansen på FC Københavns hjemmeside.

- Efter Kamil Grabaras skade har vi søgt efter en tilføjelse på målmandsposten, og vi er meget tilfredse med den løsning, vi har fundet med Maty, som både på kort og længere sigt sikrer øget konkurrence og kvalitet på den position, uddyber Christiansen om aftalen med Mathew Ryan.

Den 30-årige keeper kan bryste sig af et temmelig imponerende cv i dansk målestok. Tidligere har han været på lønningslisten i spanske Real Sociedad, Brighton, Arsenal, Valencia, Genk og Club Brugge.

Desuden har han stået i buret i 73 A-landskampe for Australien, som han også er anfører for.

Mathew Ryan er noteret for 73 A-landskampe for Australien. Foto: Francois Lenoir/Ritzau Scanpix

Om skiftet fortæller Mathew Ryan selv til fck.dk:

- Jeg ser meget frem til at blive en del af en stor klub som F.C. København, der har et fantastisk ry i hele Europa.

- Holdet har stor kvalitet, og ambitionerne for klubben er høje i forhold til at vinde titler og være en del af de største europæiske turneringer. Det vil jeg arbejde hårdt for at bidrage til, lyder det videre fra målmanden, der får rygnummer 51.

Der er et par danske forbindelser, der formentlig har hjulpet skiftet på vej.

Mathew Ryan har dansk agent i form af Mikkel Beck, ligesom han også lader sig rådgive af den danske medierådgiver Lars Hendel, der også tæller landsholdsanfører Simon Kjær blandt sine klientre.

Skiftet efterlader Jess Thorup med lidt af et luksusproblem, når Kamil Grabara er frisk igen efter sin skade. Til den tid vil man råde over både polakken, svenske Kalle Johnsson og altså australske Mathew Ryan.

