Officielt: FCK henter Superliga-darling

AGF har solgt Jens Stage til FC København.

Det bekræfter klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Her fremgår det også, at AGF forventer et positivt resultat på mellem kr. 5 mio. og 15 mio. før skat.

Jens Stage er ny FCK-spiller. Foto: FCK.dk

FCK er meget glade for at lukke handlen og har givet en fem-årig kontrakt til den nye spiller.

- Vi har som mange andre fulgt Jens tæt i Superligaen, og vi synes, at han særligt det seneste år har haft stor fremgang, siger FCK-manager Ståle Solbakken.

- Specielt efter han har spillet den samme position over tid, har vi set konturerne af en meget spændende spiller, som kan tilføre os kompetencer, som de andre midtbanespillere ikke har så meget af. Så vi får en holdspiller. Vi får en spiller, som vi tror på kan bidrage både på og udenfor banen, siger Solbakken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ståle Solbakken har fulgt Jens Stage tæt i AGF. Foto: Claus Bonnerup.

Stage er selv begejstret for skiftet.

- FCK er ubetinget Nordens største klub. Jeg har haft en fantastisk tid i AGF og har været totalt glad for at være der, det skal jeg ikke lægge skjul på, men jeg har også lige været af sted til en slutrunde, og jeg har virkelig fået mod på mere, siger midtbanespilleren.

- FCK er en stor klub, og selvom jeg er fra Aarhus, så er jeg helt med på, hvad FCK er for en størrelse. Jeg kan godt lide ambitionerne og den måde man gør tingene på i FCK. Holdet er altid en enhed, og alle arbejder hårdt. Det passer godt med min indstilling til tingene.

- Jeg ser frem til at spille med om titler og spille europæisk fodbold. Jeg ser det som et godt match over hele linjen, og jeg er utroligt glad for at være her.

22-årige Stage får trøje nummer seks og tager til FCK's træningslejr i Østrig på onsdag.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hos AGF bruger man vendingen 'rekordhandel' og sender Stage af sted med held og lykke i bagagen.

- Jens har været en god mand for os med sit fighterhjerte og sin arbejdsomhed, og vi kommer til at savne hans behagelig væsen på Fredensvang. Men når spilleren selv ønsker at prøve sig af i en anden klub, og vi samtidig får mulighed for en tilfredsstillende aftale, så er vi altså landet på, at vi nu sælger Jens til FC København, hvor vi ønsker ham held og lykke, siger sportschef Peter Christiansen.

BLÅ BOG: Den nye FCK-spiller Jens Stage FC København har sikret sig AGF-spilleren Jens Stage på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2024. Det offentliggjorde klubberne mandag formiddag. Stage kommer til København efter tre et halvt år i den aarhusianske klub. Her kan du læse mere om FCK's nye midtbanespiller. Navn: Jens Dalsgaard Stage. Født: 8. november 1996 (22 år). Position: Midtbanespiller. Tidligere klubber: AGF, Brabrand, Lyseng. Antal superligakampe: 86. Landsholdskarriere: * En kamp for U18-landsholdet. * Syv kampe for U21-landsholdet. * Deltagelse ved U21-EM i 2019. Kilder: Transfermarkt, FC København, Dansk Boldspil-Union, superstats.dk.

Se også: Beruset hollandsk stjerne arresteret: Festede på taget af en bil

Se også: Mens du sov: Flere rekordhandler chokerede

Se også: Verdensmester til angreb: - Han giver mig lyst til at kaste op