Officielt: FCK henter Superliga-stjerne

FC København er klar med sin første forstærkning til den kommende sæson. Og det nye ansigt er hentet hos en af Superliga-rivalerne.

Den norske målmand Sten Michael Grytebust skifter fra OB til de nykårede danske mestre, hvor han har fået en kontrakt gældende til udgangen af 2022. Det bekræfter FCK på klubbens hjemmeside.

Overgangen har været ventet i flere uger, eftersom FC København har været særdeles varm på den 29-årige nordmand, hvis nuværende kontrakt med OB stod til at udløbe denne sommer.

Dermed lå det i kortene, at et skridt opad stigen til konkurrenterne fra København var lige til at gennemføre.

Sten Grytebus har fået en kontrakt i FCK gældende til udgangen af 2022. Foto: Jens Dresling

Tidligt i april kunne Ekstra Bladet afsløre, at det kun var et spørgsmål om tid, før den stærke keeper ville blive præsenteret som ny konkurrent til Jesse Joronen i kampen om FCK-buret.

Ståle Solbakken skulle sågar allerede have vist interesse for Grytebust i forrige sæson, da det stod klart, at Robin Olsen sandsynligvis ville forlade Parken til fordel for et eventyr i udlandet.

Dengang udgjorde prisen dog angiveligt et knudepunkt, da FCK ikke var parate til at hoste op med 10 millioner kroner, der angiveligt var prisen, som OB krævede.

Denne sommer kan fynboerne dog ikke forlange en eneste krone for en overgang, og derfor var det kun de personlige detaljer, som skulle forhandles på plads.

Det er de blevet, og nu skal Grytebust, som i både 2018 og 2017 vandt titlen som årets målmand i Danmark, kæmpe om Champions League-deltagelse i næste sæson.

På FC Københavns hjemmeside fremgår det, at Grytebust ønsker at koncentrere sig om at slutte sæsonen godt af i OB, og at der derfor ikke på nuværende tidspunkt vil være kommentarer fra hovedpersonen.

