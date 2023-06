Officielt: FCK køber angriber

FC København har sikret sig Jordan Larsson på en permanent aftale.

Den svenske offensivspiller blev i vinter hentet i Schalke på en kort lejeaftale frem til sommer.

Tirsdag har FCK meddelt, at Larsson er blevet købt fri af Schalke. Svenskeren har underskrevet en fireårig aftale.

Cheftræner Jacob Neestrup glæder sig over at have sikret sig Larsson på en fast aftale.

- Jordan er en stor offensiv kapacitet for os, der giver flere muligheder offensivt med sin alsidighed.

- Han er hurtig, stærk relationelt og så kan han lave mål, og det har været vigtigt for os, at vi kan beholde en spiller, der allerede har bevist, at han passer godt ind på holdet, i klubben og i byen. Jeg tror meget på, at Jordan kun bliver stærkere for os og finder et godt fundament her, udtaler Neestrup i pressemeddelelsen fra FCK.

25-årige Jordan Larsson nåede i foråret at score seks mål i 16 kampe for de danske mestre.