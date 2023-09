Officielt: FCK sælger Kamil Grabara

Så blev det officielt.

FC Københavns stjernemålmand Kamil Grabara skifter til tyske VfL Wolfsburg.

Det skriver Parken Sport og Entertainment i en selskabsmeddelelse onsdag.

Den polske målmand bliver dog i FC København indtil 1. juli 2024. Det fremgår af selskabsmeddelelsen, at Wolfsburg har mulighed for at udnytte en købsoption, således at målmanden kan skifte allerede i januar.

Det betyder dog under alle omstændigheder, at han skal vogte FCK-buret, når klubben skal møde giganterne Bayern München, Manchester United samt Galatasaray i Champions League dette efterår.

Kamil Grabara skal til Wolfsburg senest næste sommer. Måske allered ei januar. Foto: Jens Dresling

Koster 100 mio. kr.

Allerede søndag var Ekstra Bladet først med nyheden om, at Kamil Grabara var på vej til Bundesliga-klubben.

Tidligere i vinduet har Ekstra Bladet kunnet beskrive, hvordan den 24-årige åbenmundede polak har været topprioritet i den tyske klub fra byen, hvor folkevognsfabrikken har sit hovedkontor.

Og selvom FC København har sat et særdeles dyrt prisskilt på sin stjernekeeper, forhindrede det altså ikke Wolfsburg i at slå til.

FC København oplyser ikke, hvilket beløb Wolfsburg har måttet betale for Kamil Grabara.

Som Ekstra Bladet forstår det betaler Wolfsburg 13,5 mio. euro - 101 mio. kr. for den polske keeper. FC København skal aflevere 20 procent udover den pris de betalte for Grabara til Liverpool i videresalg. Her spillede han inden lejeaftalen med AGF.

Der er angiveligt tale om en femårig aftale for Kamil Grabara, der ventes at tjene i niveauet 15-18 mio. kr. årligt i Wolfsburg.

Kamil Grabara ventes at få en femårig aftale i Wolfsburg. Foto: Lars Poulsen

Kamil Grabara bliver holdkammerater med de to danske landsholdsspillere Joakim Mæhle og Jonas Wind i Wolfsburg. Sidstnævnte kender allerede Grabara fra deres fælles tid i FCK.

Da Ekstra Bladet talte med Jonas Wind i landsholdslejren tirsdag, sagde han følgende om Kamil Grabara:

- Han er en topmålmand og stadig ung. Han har store kvaliteter, men om han bliver min holdkammerat eller ej, skal jeg ikke gøre klog mig klog på. Jeg vil bare sige, at han er en dygtig målmand.

Med baggrund i salget har Parken Sport & Entertainment meddelt, at det vil påvirke resultatet før skat for 2024 med 50 mio. kr.

2023 bliver med garanti et kanonår i Parken. Her forventer man et overskud i niveauet 350-375 mio. kr. Pladsen i Champions League betød en opjustering på 150 mio. kr.

