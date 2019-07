Officielt: Gigant-transfer er på plads

Robert Skov er nu officielt Hoffenheim-spiller.

Mandag aften skriver danskerens nu tidligere klub, FC København, på sin hjemmeside, at handlen, som blev meldt ud i en fondsbørsmeddelelse lørdag, er gennemført, og at Skov skifter med øjeblikkelig virkning.

Ifølge Robert Skov var det blandt andet udsigten til at spille i Bundesligaen, der tiltrak.

- Jeg føler, at den her mulighed er for god til at sige nej til. Det er en rigtig god klub i en fed liga, som jeg altid har drømt om at prøve mig af i.

- Hoffenheim har været meget grundige og virkelig ønsket mig, og jeg glæder mig til at komme i gang, siger Skov på FCK's hjemmeside.

Kantspillerne skiftede til hovedstadsklubben fra Silkeborg i januar 2018 og nåede i alt at spille 72 kampe for FCK.

- Det har været et kæmpe privilegium for mig at spille for klubben.

- Jeg har virkelig følt mig godt tilpas fra start og haft optimale muligheder for at udvikle mig som spiller. Jeg er blevet vist stor tillid og har lært vildt meget, siger Robert Skov.

På tide

Også til Hoffenheims hjemmeside beskriver Skov godt skiftet passer til ham.

- Jeg glæder mig naturligvis over succesen i Danmark, men nu er det også tid til, at jeg kan bevise mig selv i en af de stærkeste ligaer, siger han.

Og hvorfor så lige Hoffenheim? Klubben har vist sit værd, når det gælder udvikling af spillere, mener Skov. Den nu forhenværende FCK-stjerne peger selv på, at flere unge aktører har taget store skridt og gjort sig landsholdsaktuelle på denne adresse i Tyskland.

- Jeg er meget ambitiøs og er derfor sikker på, at Hoffenheim er det optimale skridt for mig for at videreudvikle mig til et højere niveau.

Penge i banken

Økonomien ser ud til at have været rigtig god i handlen mellem FCK og Hoffenheim. I hvert fald kunne Ståle Solbakken, cheftræner i FCK, ikke sige nej.

- Da vi hentede ham, lavede vi også en gentleman-aftale om, at han kunne komme afsted, hvis det rigtige bud kom, og en aftale er en aftale.

- Hoffenheim kom med et økonomisk attraktivt bud, men vi har kun solgt, fordi Robert virkelig gerne ville tage den her chance. Det respekterer vi, og vi ønsker Robert og hans familie alt det bedste i fremtiden. Vi glæder os til at følge ham og hans venstreben i Bundesligaen, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Den tyske Bundesligaklub har købt den 23-årige dødboldspecialist for et beløb i niveauet 75 mio. kr. og givet ham kontrakt frem til 2024.

Men det kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger blive historiens største salg fra Superligaen, fordi FC København står til at modtage et beløb tæt ved 90 mio. kr., hvis en række sportslige kriterier bliver opfyldt for Robert Skov i Hoffenheim.

Skov blev med 29 mål suveræn topscorer i Superligaen i sidste sæson.

