Officielt: Lukas Lerager skifter permanent til FCK

Lukas Lerager er købt fri af sin kontrakt i Genoa, og dermed fortsætter han i hovedstaden, hvor han hidtil har været på leje.

Det oplyser FC København på sin hjemmeside.

- Det har hele tiden været planen og aftalen, at Lukas skulle blive her, men nu er det også officielt på plads, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Lukas Lerager har fået en kontrakt, der er gældende frem til udgangen af 2025.

Han kom til klubben i februar sidste år. Allerede dengang meddelte FC København, at der var tale om en lejeaftale, som under bestemte forudsætninger kunne gøres permanent. Det har dog været uvist, hvilke forudsætninger der skulle opfyldes.

Lukas Lerager spillede senest for FCK i kampen mod Randers, som reelt sikrede FCK guldet.

Hovedpersonen selv glæder sig også over, at han har fået vekslet en lejeaftale til et permanent ophold.

- Jeg føler mig fantastisk godt tilpas i klubben, og vi har stadig masser af ambitioner om at vinde titler og spille på en høj europæisk hylde.

- Det har hele tiden været den her løsning, der har været planen, og det er fint, at alt nu også er formelt på plads, siger Lukas Lerager.

Lukas Lerager har spillet 59 kampe for FCK og kan søndag fejre sit første danske mesterskab, når klubben formentlig vinder Superligaen foran FC Midtjylland. Han står desuden noteret for ti landskampe for Danmark, som han fik debut for i 2017.

Ud over italienske Genoa har Lukas Lerager spillet i AB, Viborg, belgiske Zulte Waregem og franske Bordeaux.

