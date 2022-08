Officielt: Mohamed Daramy skifter til FCK på en lejeaftale

Rygterne har floreret i flere dage, og tirsdag aften ankom Mohamed Daramy til Roskilde Lufthavn.

Nu er det så også officielt, at landsholdsspilleren vender hjem til FC København på en lejeaftale fra hollandske Ajax. Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

Mohamed Daramy blev solgt fra netop FCK til Ajax sidste sommer for omkring 100 millioner danske kroner, men havde ikke udsigt til spilletid i Ajax i den nye sæson.

Det er også hovedårsagen til, at det har været muligt at få Daramy hjem på en lejeaftale.

- Det her er en god løsning for både os, Ajax og Mohamed. Vi får en spiller af meget høj kvalitet, som kender klubben indefra og kan bidrage med det samme i en periode, hvor vi har mange store ting på tallerkenen, siger sportsdirektør Peter Christiansen.

Annonce:

- Vi ved, hvad han kan, og vi er ikke i tvivl om, at han bliver et stort aktiv for os igen. Samtidig kan vi give ham muligheden for mere spilletid, som han har manglet, og han kan styrke muligheden for at komme til VM, som vi mener, han er stærk kandidat til, lyder det fra Peter Christiansen.

Mohamed Daramy ankom tirsdag aften. Foto: Kenneth Meyer

Hovedpersonen ser også selv frem til at komme retur til København for en halvkort bemærkning. Der meldes i hvert fald intet om en købsoption i lejeaftalen.

- Det bliver dejligt at komme hjem til København igen, hvor jeg ser frem til at gøre alt, hvad jeg kan, for at genvinde mesterskabet, vinde pokalen og jagte Champions League, siger Mohamed Daramy.

- Jeg ved, hvad der bliver forventet af mig, og jeg ved, at jeg skal arbejde hårdt for at leve op til det. FCK er på mange måder et hjem for mig, og jeg glæder mig til at se alle igen og ikke mindst fansene i Parken, siger han.

Mohamed Daramy blev som nævnt hentet i Roskilde Lufthavn tirsdag aften, og han er også allerede en del af FCK's træning onsdag formiddag, lyder meldingen fra de danske mestre.

Annonce:

Den 20-årige kantspiller nåede 16 kampe og 3 mål i Ajax-trøjen i den ene sæson, det hidtil er blevet til i Amsterdam. Han står noteret for 93 kampe og 18 scoringer for FC København, ligesom det er blevet til fire landskampe i rødt og hvidt.

Han har kontrakt med Ajax frem til sommeren 2026.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack

Blodbold med bonusepisode 1

Jan Jensen og Knud Brix gennemgår nogle af de mange gangstere, forbrydere og korrupte mænd, der ikke har været plads til i de foregående afsnit. Derfor har Jan Jensen taget forbryderalbummet med, for listen er lang.

Jack Warner fra Trinidad Tobago sad i 30 år i FIFA’s eksekutivkomité og var bedste ven med Sepp Blatter. Men til sidst blev grådigheden for stor. Warner blev knaldet i 2011, er efterlyst af Interpol, men skjuler sig stadig i Trinidad med de hundredvis af millioner af kroner, som han har stjålet fra fodbolden.