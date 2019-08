Officielt: Ny angriber på plads i FCK

Med Jonas Wind og Dame N'doye skadet har FCK akut brug for nyt til angrebet.

Den kabale er nu løst, efter at klubben har hentet uruguayanske Michael Santos fra Malaga CF, skriver klubben i en pressemeddelelse.

26-årige Santos kommer til klubben på en aftale, der træder i kraft med øjeblikkelig virkning og løber frem til 2023.

- Vi er ekstremt hårdt ramt med N´Doye og Jonas' alvorlige skader, og det har gjort, at vi har valgt at rykke hurtigt for at sikre mere bredde og kvalitet som supplement til Pieros, Mo og Fischer helt fremme, siger cheftræner i FCK, Ståle Solbakken, og fortsætter:

- Det er godt, at vi har kunne rykke hurtigt på at få det på plads, så vi kan få glæde af Michael både på kort og langt sigt.

Jagtet længe

Santos har længe været i kikkerten hos de danske mestre, men sidste år lykkedes det ikke at hente ham til hovedstaden. I stedet drog han på en lejeaftale til Leganés, hvor han spillede sammen med Martin Braithwaite.

- Han er en dygtig forward og kommer med erfaring fra et meget højt niveau i Spanien, hvor vi har fulgt ham i mere end et år. Vi havde kig på ham allerede sidste sommer, men der kunne en handel ikke lade sig gøre. Vi er meget glade for, at det er lykkedes nu, siger Ståle Solbakken.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger løber prisen for angriberen op i 16,5 millioner kroner.

Santos vil i sin FCK-tid akkompagneres af landsmanden Guillermo Varela. Foto: Jens Dresling

Erfaren herre

I alt har Santos spillet 176 kampe i karrieren med 73 mål til følge.

- Jeg er meget glad for denne mulighed! F.C. København er en internationalt kendt klub, som har lavet flotte resultater i de europæiske turneringer gennem mange år. Det er en klub, der spiller med om mesterskabet hver sæson, siger hovedpersonen selv, der har snakket med landsmanden Varela om skiftet.

Santos får nummer 18 i den hvide FCK-trøje.

Hans tidligere klubber dækker over Atletico River Plate, Málaga FC, Sporting Gijon, CD Leganés.

