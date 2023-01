Officielt: Ryan solgt til AZ Alkmaar

Det er ikke mere end et par dage siden, at Mathew Ryan kunne bekræfte, at han lå i forhandlinger med en ny klub, og nu er en aftale så faldet på plads.

FC København har således solgt den australske målmand til den hollandske klub AZ Alkmaar.

Det oplyser FC København på deres hjemmeside.

- Efter Kamil (Grabara, red.) blev kampklar igen før forventet, så har spilletiden været begrænset for Maty og han har gjort det klart, at han ønsker at spille mere fast, end han gør hos os, udtaler sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen.

Det blev kun til et halvt år i den danske hovedstad for Mathew Ryan. Foto: Lars Poulsen

- Derfor sender vi ham nu videre til en stærk klub i Holland og med en stor tak for hans indsats for F.C. København.

Dramatisk halvår

30-årige Mathew Ryan skiftede til de danske mestre i august 2021 og spillede 11 kampe for klubben. Her nåede han blandt andet at spille en vigtig brik i kvalifikationen til Champions League, da han diskede op med et hav af gode redninger i de afgørende kampe mod tyrkiske Trabzonspor.

Den australske landsholdsmålmand måtte dog hurtigt indfinde sig med rollen som reserve, da først Kamil Grabara blev skadesfri.

Herfra valgte cheftræner Jacob Neestrup nemlig at se polakkens vej.

Mathew Ryan og Kamil Grabara var ikke ligefrem bedste venner og kan nu begge glæde sig over, at de ikke længere skal træne sammen. Foto: Lars Poulsen

Det endte til sidst ud i en regulær målmandskrig i FC København, da Grabara under VM i Qatar valgte at håne sin målmandskollega, efter et drop mod Argentina.

Den kommentar kom i kølvandet på Mathew Ryans interview med TV 2, hvor han insinuerede, at Grabara var foran ham i køen i FCK af politiske årsager.

Alligevel har stjernemålmanden, der tidligere har spillet i både Premier League og La Liga, positive ord at sige om sin tid i den danske klub.

- Jeg har virkelig nydt min tid i FCK. At repræsentere klubben nationalt samt opfylde en barndomsdrøm om at spille Champions League er noget, jeg vil værdsætte for evigt.

- Jeg er på et stadie af min karriere, hvor det er afgørende for mig at spille fast, og derfor tager jeg dette næste skridt i karriere. Jeg vil gerne takke alle for at gøre min tid i FCK endnu mere speciel, og jeg ønsker alle det bedste i fremtiden, udtaler Ryan.

