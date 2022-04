Omstøder FCK-stjernes straf

Når FC Midtjylland søndag møder FC København i Superligaen, bliver FC København forstærket i forhold til, hvad der var forventningen.

For det gule kort, Kevin Diks fik i Aalborg, blev takseret til seks strafpoint, og det var nok til at holde hollænderen ude af kampen mod FC Midtjylland.

Men FCK valgte at protestere over det gule kort og det faktum, at det blev vurderet til det højeste antal strafpoint, og Jess Thorup og guldfavoritterne har fået ret i deres protest, så Kevin Diks nu er klar til at spille søndag.

For i stedet for seks point er Kevin Diks sluppet med fire point, og dermed kan han trække i kamptøjet, da han er lige under spærregrænsen.

Det er ventet, at han starter inde på venstrebacken, hvor det naturlige førstevalg Victor Kristiansen er skadet.

FCK har seks point ned til FC Midtjylland på andenpladsen i Superligaen, så det er - især for udeholdet - en ufattelig vigtig kamp.

Opgøret spilles på søndag klokken 18.00.