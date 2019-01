Ond skade stoppede FCK-karriere: - Jeg havde alt

Bashkim Kadrii gjorde i sidste sæson en god figur for Randers FC, hvortil han var udlejet fra FC København. Og i sommerens transfervindue sagde offensivspilleren så et permanent farvel til Løverne, da han vendte tilbage til Fyn og OB, hvor han tidligere har huseret i fire sæsoner.

27-årige Kadrii har fået en god start, og han er glad for at være tilbage under de fynske himmelstrøg, hvor han også er en darling blandt OB-fansene, men han savner også FC København.

Bashkim Kadrii er fra Nørrebro, og det var derfor noget helt særligt at spille for FCK.

- Det betød meget, for jeg var hjemme. Det var der, hvor jeg kom fra. Jeg havde alt. Jeg kunne nærmest ikke ønske mig mere. Jeg spillede i Skandinavien i den største klub, og jeg havde alt, hvad jeg skulle bruge. Jeg var hjemme, hvor jeg kom fra, og jeg havde venner og familie tæt på.

- Jeg kan ikke se, hvad der skulle være bedre end det - ud over at spille for et stort hold i en stor liga. Det var et fantastisk sted at spille for en københavner, siger Bashkim Kadrii til Tipsbladet.

FC København hentede Bashkim Kadrii i netop OB, og offensivspilleren fik en god start i klubben og blev blandt andet matchvinder i et derby mod Brøndby IF. Siden blev han ramt af en alvorlig skade, og efterfølgende fandt han aldrig rigtig fodfæste på FCK-mandskabet igen. Undervejs var han udlejet to gange.

Alligevel ville han ikke have været opholdet foruden.

- Jeg har udviklet mig rigtig meget personligt. Jeg har udviklet mig meget i FCK, og jeg har fundet ud af, hvad det betyder. Der er en lidt anden struktur derovre. Man bliver bare ældre i FCK, siger Kadrii og uddyber:

- Man skal bare vinde hver evig eneste gang. Det er et helt andet pres, som man lærer derovre. Jeg har ikke mærket det andre steder, men jeg føler, at man lærer det i FCK. Man skal kunne håndtere det pres, og jeg føler, at det gør én ældre på en eller anden mærkelig måde.

- Jeg føler også, at jeg er blevet bedre til at tage ansvar. I starten af min tid i OB var jeg ung, og så spiller man måske lidt mere for sig selv. Der går det bare én vej. Nu føler jeg, at jeg skal hive de andre med og tage mere ansvar. Det har jeg lært i FCK, og så tog jeg nogle ekstra skridt på det punkt i Randers.

