Ondt blod: - Jeg er ligeglad med ham

Denis Vavro giver ikke meget for Emiliano Marcondes' brokkeri, efter de to stjerner endte i klammeri efter den vilde pokalsemifinale

Tændingen var på sit højeste, da FC København efter en vild målfest bookede en plads i pokalfinalen med en 5-3-sejr torsdag aften.

I en kamp, der bølgede frem og tilbage, var dramaet undervejs til at føle på, men også efter slutfløjt var der ondt blod.

FC Nordsjællands Emiliano Marcondes var nemlig alt andet end tilfreds med de blot fire minutter, der blev lagt til, og det førte til en heftig diskussion med Denis Vavro efter kampen.

En situation, som FCK-stjernen ikke forstod det store af.

- Han kom hen til mig og sagde et eller andet og ramte mig også med hans albue. Han sagde også noget til Kamil (Grabara, red.). Men vi er i finalen, og jeg er ligeglad med den fyr (Marcondes, red.), lyder det kølige svar fra Vavro efter kampen.

Annonce:

- Jeg lyttede ikke rigtig til ham. Han sagde noget om, at han ville have fem minutters ekstra tillægstid, og jeg spurgte ham, om han ville have otte eller ti minutter mere. Jeg sagde ikke mere end det.

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Han spillede lidt smart

Ifølge Emiliano Marcondes havde både Vavro og ham travlt med at give sin mening til kende over for dommeren til sidst i opgøret, og det førte til sammenstødet efter slutfløjt.

- Han kan ikke lide, at jeg brokker mig til dommeren. Jeg prøver at få lidt ekstra tid, og han prøver at få kampen fløjtet af så hurtigt som muligt. Det var det, han brokkede sig over, tror jeg.

Ifølge Marcondes prøvede Denis Vavro at provokere ham, så han måske ville ende med at dumme sig.

- Han pegede på logoet FC København for at sige, at jeg spillede lidt smart. Det er jo sådan, det skal være. Han prøvede at fremprovokere et eller andet, så jeg skulle dumme mig og få karantæne til på mandag. Det er i hvert fald det, jeg tænker.

Annonce:

Emiliano Marcondes var generelt heller ikke tilfreds med dommer Morten Krogh, der i pausen overtog fløjten, efter Jakob Kehlet ellers havde haft ansvaret de første 45 minutter.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Ifølge FCN-stjernen var den både galt med tillægstiden, ligesom han heller ikke fik, hvad han selv mente, var et klokkeklart frispark til sidst i opgøret.

- Jeg synes bare, at fire minutter var alt, alt for lidt. Og han (dommeren, red.) bliver ved med at pege på sit ur, som om at han vil lægge ekstra tid til, og så bliver det fire, som jeg synes er helt vildt. De har trukket tiden med indkastene og alle de frispark, der var.

- Jeg føler, der er kæmpe frispark til sidst. Sådan er det. I har sikkert set den selv. Det er lidt den samme sang, hver gang man er herinde. Desværre.

Mandag aften mødes de to mandskaber igen, når der denne gang er vigtige point på spil i toppen af Superligaen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Husk at du lørdag kan opleve finalen i den spanske pokalturnering direkte med Ekstra Bladet+. Se Copa del Rey - Real Madrid mod Osasuna her.