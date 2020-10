Op med hovedet: Her er guldhåbet i FCK

FCKrise: Løverne nedlagt igen

FC København har fået en forfærdelig start på Superliga-sæsonen 2020/2021 og har efter 1-2 hjemme mod AaB blot fire point efter fem kampe.

Men det er for tidligt at afskrive løverne i guldkampen. Det viser historien, efter Ekstra Bladet har gennemgået de 29 sæsoner, hvor FCK har været en del af Superligaen.

Det er sjette gang, at FCK blot har fire point eller mindre efter fem runder, og i det fem foregående tilfælde er det faktisk en enkelt gang sket, at FCK alligevel har vundet guld.

I 2000/2001 var Roy Hodgson netop tiltrådt som cheftræner i FCK og efter 5-1 i premieren mod Haderslev (SønderjyskE) på mål af Todi Jónsson, Sibusiso Zuma, David Nielsen og to gange Harald Brattbakk så alt godt ud.

Herefter fulgte imidlertid en række svage resultater med 0-1 mod AGF, 1-2 mod Lyngby, 0-0 mod Viborg og 0-1 mod FCM, inden Thomas Thorninger og Zuma sørgede for 2-1 over Brøndby, og derefter fulgte blot et enkelt nederlag i efterårets 18 kampe, inden guldet blev sikret i foråret, hvor man var ubesejrede og blandt andet husker Zumas saksesparksmål mod Brøndby.

I 1999/2000 åbnede man også med blot fire point i fem kampe, men det fik løverne aldrig vendt og sluttede sæsonen som nummer otte.

I 2004/2005 åbnede FCK med blot tre point i fem kampe, men fik alligevel sølv til sidst og var endda tæt på at snyde Brøndby for guldet, inden man tabte 0-5 på Brøndby Stadion med få runder igen.

De to dårligste sæsonåbninger for FCK skete i 2013/2014, hvor man trods to point i de første fem kampe endte med sølv, samt i 1994/1995 hvor to point i de første fem kampe førte til en skuffende sjetteplads.

Værd at bemærke er det i øvrigt, at en god sæsonstart for FCK heller ikke nødvendigvis er lig med et mesterskab. Sidste år åbnede FCK således med de maksimale 15 point i fem kampe, men endte alligevel med sølv, mens 13 point i 2011/2012 og i 1997/1998 blot gav sølv og bronze.

FCKS FØRSTE FEM KAMPE (SLUTPLACERING)

15p (11-4) 2019/2020 (2)

13p (15-2) 2016/2017 (1)

13p (13-4) 2012/2013 (1)

13p (12-4) 2011/2012 (2)

13p (14-7) 1997/1998 (3)

13p (11-4) 2006/2007 (1)

13p (11-5) 2010/2011 (1)

13p (7-2) 2005/2006 (1)

12p (12-3) 2018/2019 (1)

11p (9-3) 2015/2016 (1)

11p (11-7) 2002/2003 (1)

11p (7-3) 2008/2009 (1)

10p (10-5) 2007/2008 (3)

10p (8-6) 2003/2004 (1)

9p (10-7) 1995/1996 (7)

8p (10-4) 1993/1994 (2)

8p (8-2) 1992/1993 (1)

8p (8-6) 1996/1997 (8)

8p (9-9) 1998/1999 (7)

7p (9-5) 2009/2010 (1)

7p (7-6) 2001/2002 (2)

6p (5-3) 2017/2018 (4)

5p (5-8) 2014/2015 (2)

4p (6-5) 2000/2001 (1)

4p (9-11) 2020/2021 (?)

4p (2-5) 1999/2000 (8)

3p (7-10) 2004/2005 (2)

2p (5-9) 2013/2014 (2)

2p (8-15) 1994/1995 (6)

