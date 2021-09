Opgiver skifte: - FCK accepterede ikke

Bryan Oviedo bliver med al sandsynlighed i FC København frem til januar, hvor transfervinduet åbner igen.

Venstrebacken fra Costa Rica er meget langt fra spilletid i FC København, hvor han blot er noteret for en enkelt optræden i hele 2021, men Bryan Oviedo fastslår nu, at et klubskifte er sparket til højrne.

Bryan Oviedos barndomsklub Saprissa har vist interesse, men enderne kunne ikke mødes, og derfor rejser costaricaneren nu retur til Danmark efter en tjans med landsholdet.

- Jeg vender tilbage til klubben. FC København accepterede ikke nogen aftale, siger Bryan Oviedo til Everado Herrera.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Han fastslår, at han meget gerne vil til en klub, hvor han har udsigt til spilletid, da det betyder meget for ham at bevare sin plads på Costa Ricas landshold.

Bryan Oviedo har kontrakt med FC København frem til udgangen af denne sæson.

Læs også analysen af FCK's transfervindue: FCK's plan gik næsten op: Kun én ting nager (Ekstra Bladet PLUS+)