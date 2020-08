Over stregen: - Siger I Judas på Borgen?

Se også: Minister med kæmpe FCK-sviner

Mandag fik udlændinge- og integrationsminister, Mathias Tesfaye, ørene i maskinen, da han kaldte Jens Stage og Kamil Wilczek for henholdsvis 'Judas Stage' og 'Kamil Paycheck'.

Selvom ministeren hurtigt fik trukket i land, så var skaden sket, og de seneste til at melde sig i koret med hovedrysten er Spillerforeningen, der er blevet spurgt om deres holdning til tweetet af Jyllands-Posten.

- Det skuffer os at se, at en folkevalgt politiker, som ovenikøbet er minister, kalde spillere sådan nogle øgenavne. Det er som om, at når det handler om sport, så kan man tillade sig at kalde folk, hvad man vil.

- Jeg tænker heller ikke, at de internt på Borgen kalder hinanden Judas, når de skifter politisk parti, siger Michael Sahl Hansen, der er direktør for Spillerforeningen.

- Det tweet var over stregen for, hvad man kan tillade sig i vores optik, lyder det videre.

Mathias Tesfaye har ikke bare en, men to gange selv skiftet 'hold' inde på 'Borgen', da han tidligere har været medlem af både SF og Enhedslisten.

Mens Spillerforeningen ikke er imponeret, tager formand for Danske Fodbold Fanklubber, Christian Kokholm Rothmann, det mere roligt. Han konstaterer over for Jyllands-Posten, at han ikke vil gøre sig til dommer for, hav man kan tillade sig eller ikke tillade sig at skrive.

Mathias Tesfaye har mandag været ude og undskylde for sit Tweet.

