Overraskende skifte: Så meget får FCK for angriber

Kenan Kodro skifter FC København ud med Athletic Bilbao. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger får københavnerne 7,5 mio. kr. for angriberen. Transfersummen kan stige, hvis Kodro får succes i Baskerlandet

FCK's angrebsflop Kenan Kodro skifter til Athletic Bilbao.

Den bosniske angriber, der i sommer kostede københavnerne ca. 12 mio. kr., profiterer af, at Bilbao-stjernen Aritz Aduriz' skade er mere alvorlig end ventet.

La Liga-klubben har derfor akut brug for en ekstra angriber, og det blev altså FC Københavns Kenan Kodro.

Det oplyser klubben på Twitter, hvor det også fremgår, at Kodro er solgt på en permanent aftale.

F.C. København har solgt Kenan Kodro til den spanske La Liga klub @AthleticClub fra Bilbao #fcklive https://t.co/mis6dHfynE pic.twitter.com/gv90aYC9Fy — F.C. København (@FCKobenhavn) 31. januar 2019

- Ting bliver ikke altid en succes så hurtigt, som vi vil have, og derfor er det en god løsning både for os og Kenan, at han vender tilbage til en stor klub i Spanien.

- Han har været professionel og arbejdet hårdt her, men har ikke spillet så meget, som han gerne ville på grund af konkurrencen fra N'Doye, Wind, Pieros og Fischer, lyder det fra Ståle Solbakken i en pressemeddelelse, hvor aftalen kaldes fornuftig både sportsligt og økonomisk.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler den baskiske klub en mio. euro (ca. 7,5 mio. kr.) for Kenan Kodro. Derudover har Superligaens førerhold fået indføjet en række bonusbetalinger i aftalen. De udløses, hvis Kodro får succes i sin nye klub.

Kenan Kodro ærgrer sig over, at han ikke blev en succes i København, men er også tilfreds med løsningen:

- Både FCK og jeg havde håbet, at tingene ville ende anderledes, men vi har altid haft en ærlig og afklaret dialog om situationen, og nu har vi fundet en tilfredsstillende løsning.

Den spanske sportsavis AS skrev tidligere torsdag, at Bilbao var tæt på Kodro, og Ekstra Bladet erfarede samtidig, at skiftet fra tribunen i Parken til Baskerlandet var realitet.

25-årige Kenan Kodro er vokset op i San Sebastian blot 100 kilometer fra Bilbao. Hans familie bor stadig i San Sebastian, og hans baskiske oprindelse har givet ham en fordel i forhold til Athletic Bilbao.

Klubben ønsker at spille med baskere, og derfor var det naturligt for dem at kigge Kodros vej, da Aduriz blev ramt af en skade i opgøret mod Simon Kjærs Sevilla 10. januar.

Athletic Bilbao ligger nummer 11 i La Liga.

