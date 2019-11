Overraskende udvikling i FCK-buret

FC København hentede før sæsonstart to nye målmænd i form af norske Sten Grytebust og svenske Karl-Johan Johnsson.

Sidstnævnte har været manager Ståle Solbakkens foretrukne siden september, og torsdag viste han sig frem ved at redde et straffespark i 1-1-kampen mod Dynamo Kiev i Europa League.

Grytebust har døjet med en skade, men efter at nordmanden er vendt tilbage, har han oftest været at finde på bænken. Og her kan han også komme til at tilbringe meget af den kommende tid.

- Det er svært at se, at han (Johnsson, red.) ikke skal spille de næste kampe. Han har spillet rigtig, rigtig godt og har god selvtillid, siger Ståle Solbakken.

29-årige Johnsson kom til FCK fra franske Guingamp. Tidligere har han spillet i Superligaen for Randers.

Han blev hentet til FCK to dage før sæsonpremieren mod OB, hvor han tog plads på bænken, men siden har han spillet sig ind i varmen, og i Europa League-gruppespillet har han stået samtlige kampe.

- Jeg fik pladsen, inden Sten blev skadet, så jeg ved ikke, om tanken var, at jeg skulle tage over. Han blev skadet, så jeg spillede mere. Men jeg synes, jeg har vist, hvad jeg kan. Jeg håber, at de kan lide mine kvaliteter, og at jeg spiller flere kampe, siger han.

Med kampe i Superligaen, Europa og pokalturneringen ser han ikke noget problem i, at Grytebust også får spilletid, som det eksempelvis var tilfældet, da nordmanden vogtede målet i sidste uges pokalkamp mod FC Nordsjælland.

- Vi har mange kampe, og jeg ved, at Ståle gerne vil have, at begge målmænd får kampe.

- Selvfølgelig vil man altid spille. Men jeg har forståelse for det, når man spiller så mange kampe. Hvis Sten spiller i nogle af de kommende kampe, så vil jeg bare arbejde hårdt og vide, at jeg får muligheden i flere kampe, siger Karl-Johan Johnsson.

Johnsson har kontrakt frem til sommeren 2023, mens Grytebusts kontrakt løber frem til udgangen af 2022.

