Overrasket Cornelius: - Det kom bag på mig

Andreas Cornelius gjorde fredag aften comeback i FCK-trøjen. Et scenarie, han slet ikke kunne forestille sig ville ske for bare få dage siden

Én træning.

Mere blev det ikke til for Andreas Cornelius, der fredag blev kastet direkte ind i startopstillingen, efter han onsdag blev præsenteret i FCK-trøjen.

Derfor var det også en speciel oplevelse for den stærke landsholdsangriber at være tilbage i den klub og den by, som han holder så meget af, da FC København vandt en kneben 1-0-sejr over Silkeborg.

Faktisk havde den hjemvendte FCK-stjerne for bare få dage siden slet ikke regnet med, at han nu ville være tilbage i den hvide trøje.

- Jeg begyndte først at snakke med FCK efter de kampe mod dem, og så gik det stærkt. Jeg har slet ikke troet, det var muligt eller haft tankerne dér. Det kom bag på mig, forklarer Andreas Cornelius, der i sidste sæson blev tyrkisk mester med Trabzonspor.

Foto: Lars Poulsen

Den store angriber fortæller, at han indtil for nylig kun havde fokus på at præstere i Tyrkiet, men efter de to opgør mod sin tidligere klub, ændrede billedet sig.

Pludselig kunne det godt lade sig gøre at vende hjem til den danske hovedstad, og Cornelius fik samtidig overbevist sin tyrkiske arbejdsgiver om, at de skulle lade ham skifte - endda til en billigere pris.

Er du overrasket over, at Trabzonspor agerede, som de gjorde?

- Man kunne have frygtet, at de ikke havde den forståelse. Men det havde de, og det er jeg taknemmelig for. Jeg er glad for, at vi fandt en løsning, og det er nogle gode mennesker i klubben, siger Andreas Cornelius, der fredag aften spillede alle 90 minutter i sejren over Silkeborg.

Den danske stjerne afslørede samtidig, at der også var andre klubber, der var interesserede i at tilknytte ham. Men det var ikke noget, Cornelius brugte energi på.

- Der var bud fra andre klubber, men jeg gider ikke nævne navne. Forskellige forhørte sig lidt. Men jeg var ikke interesseret i andet end at blive i Trabzon, men så opstod denne her mulighed, og det ville jeg gerne.

FC København vandt onsdag aften 1-0 over Silkeborg efter en scoring af svenske Viktor Claesson i slutningen af første halvleg.

