Jess Thorups nu tidligere klub Genk er bestemt ikke tilfreds med, at danskeren smutter efter blot halvanden måned

I FCK er de glade for mandag at have præsenteret Jess Thorup som ny cheftræner.

I modsatte grøft befinder Thorups nu tidligere arbejdsgiver sig.

Kort efter offentliggørelsen har Genk skrevet følgende på klubbens hjemmeside.

'Klubben er både overrasket og skuffet, og vi er ærgerlige over, at Jess forlader os for en ny udfordring efter så kort en periode og efter en række af fremragende resultater.'

Genk skriver samtidig, at de blev informeret om beslutningen søndag eftermiddag.

Den 50-årige træner nåede ikke at være længe i Genk. Foto: Jan Sommer

Taget den face to face

Hovedpersonen selv har til FCK's hjemmeside fortalt omkring situationen i Genk.

- Det er selvfølgelig en meget speciel situation i forhold til Genk, men det er også en helt speciel mulighed, jeg har fået her. Den kunne jeg ganske enkelt ikke sige nej til, selvom jeg selvfølgelig er ked af, at jeg efterlader Genk i en uheldig situation.

- Det har jeg taget face to face med klubben dernede, og nu glæder jeg mig enormt meget til at komme i gang med det nye spændende job, og jeg er allerede i gang oppe i hovedet.

FCK har skrevet kontrakt med Jess Thorup frem til sommeren 2024. Københavnerne møder 2. divisionsklubben Avarta onsdag i pokalturneringen, mens FC Midtjylland venter søndag i Herning.

FCK ligger nummer otte i Superligaen med tre point op til førende SønderjyskE, der spiller mandag aften mod AGF.

