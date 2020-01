Overvågning afslører: Brøndby-fans afklædt i blodigt overfald

Syv personer står tiltalt for at overfalde og røve tre Brøndby-fans i et S-tog efter kampen mellem FC København og Brøndby 12. august 2018

Der er trængsel i Retssal 32 i Københavns Byret denne torsdag, hvor syv forsvarede sidder side om side foran deres lige så mange klienter.

Syv unge mænd i alderen 21-28 år står tiltalt for røveri og grov vold, fordi de ifølge anklagemyndigheden overfaldt tre Brøndby-fans og frarøvede dem deres Brøndby-tøj i et S-tog efter opgøret mellem FC København og Brøndby i Parken 12. august 2018.

Anklageren indledte retsmødet med at vise video-overvågning fra S-toget med de to episoder, som sagen drejer sig om. På video-ovevågningen ses det tydeligt, at tre mænd får taget deres Brøndby-tøj, og i hvert fald en mand tildeles et knytnæveslag i ansigtet.

Erkender at ville tage Brøndby-trøje

Flere af de tiltalte FCK-fans erkendte i retten at have forsøgt at få trøjen af manden i forbindelse med den første episode, fordi der stod ’Hader FCK’ eller lignende på trøjen. Det viser videoen fra S-toget på strækningen mellem Østerport Station og Nordhavn Station også med al tydelighed. De afviser dog at have truet Brøndby-tilhængeren.

FCK-fansene befandt sig i toget, fordi de var på vej til fest på Vesterbro Torv som følge af FC Københavns sejr på 3-1 over Brøndby i Parken. I alt fire af de tiltalte er mistænkt i det første forhold, som drejer sig om røveri, men ikke vold.

De tiltalte FCK-fans lagde i retten ikke skjul på, at motivet for at afklæde manden trøjen var, at de ville drille og ydmyge manden, fordi FCK og Brøndby er rivaler.

Knytnæveslag i ansigtet

Kort efter sker der imidlertid en endnu mere alvorlig situation i samme S-tog, fremgår det af overvågningsvideoen.

I en nærliggende mellemgang opstår der voldsom tumult, hvor to Brøndby-fans får taget deres Brøndby-ejendele og efterlades i bare maver. Den ene får et hårdt knytnæveslag af en delvist maskeret mand og ses efterfølgende blødende fra ansigtet.

Ifølge anklageren pådrog den ene af Brøndby-fansene sig en brækket næse efter et slag i ansigtet. Den anden Brøndby-fan blev ifølge anklagemyndigheden trampet på, mens han lå på gulvet i mellemgangen.

Nægter sig skyldige

Resten af retsmødet torsdag skal bruges på at afhøre samtlige syv tiltalte i sagen.

Alle nægter de sig skyldige i røveri og grov vold, men fem af dem erkender at have været til stede i toget. En nægter at have været til stede, mens den sidste endnu ikke har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt han var til stede.

Ud over at være tiltalt for røveri og den grove voldsparagraf er de alle syv tiltalt for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Der er afsat tre retsdage til sagen, og der forventes dom i februar.

