Overvældet FCK-stjerne: - Det er vanvittigt og sindssygt

FC København har onsdag aften skrevet historie.

Jacob Neestrups mandskab har som det første danske hold nogensinde kvalificeret sig til gruppespillet i Champions League to sæsoner i træk.

Det er kendsgerning efter 1-1-resultatet mod Rakow fra Polen. Dermed går københavnerne videre med samlet 2-1 over de to kampe.

Efter slutfløjtet fangede Viaplay Jordan Larsson, og han glæder sig ekstremt meget til at skulle være en del af den fineste klubturnering i verden.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Det er vanvittigt. Det er sindssygt og enormt stort. Det er selvfølgelig en drøm, lød det fra angriberen, inden han fortsatte:

- Titlerne, som vi har vundet, rangerer højst, men jeg glæder mig rigtig meget til Champions League, som er det fineste af det fineste.

FC København lignede et hold i kontrol efter Denis Vavros føringsmål efter 35 minutter.

Men så udlignede gæsterne kort før tid, og så blev de sidste cirka 10 minutter en sand gyser.

- De sidste 10 minutter var intense. De føltes lange. Skønt, at der blev fløjtet af. Det er en kæmpestor bedrift, sagde Rasmus Falk efter triumfen og tilføjede:

Foto: Jens Dresling

- Det er stærkt af et dansk hold, at det kan lade sig gøre. Det er dejligt, at det lykkes igen.

- Du kan godt sige, at FC København er taget til et nyt niveau. Det er en relativ ung klub, som bare har lagt på og på.

Afsluttende satte midtbanestjernen nogle ord på kulissen i nationalareanen onsdag aften.

- Jeg prøver på at nyde det og tage det hele ind. Det skal man også huske nogle gange.

Torsdag bliver der trukket lod til gruppespillet i Champions League.