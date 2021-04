Overvandt chokstart: FCK tilbage på sejrskurs

Kamil Wilczek og Viktor Fischer stod for scoringerne, Rasmus Falk og Jonas Wind for lækkerierne, da FCK slog Randers FC i Parken

FC København kom anden påskedag tilbage på sejrskurs og fik endelig besejret Randers FC.

Jess Thorup havde taget konsekvensen af seneste rundes nederlag i det kronjyske og bænket 'Zanka' og 'Kalle' Johnsson.

Både Kamil Wilczek og Viktor Fischer var til gengæld tilbage i startopstillingen og fejrede det med at lave FCK's mål i 2-1-sejren.

Randers FC chokstartede i Parken, men FC København fik hurtigst rystet chokket af sig.

Med Jonas Wind og Rasmus Falk i kreatørrollerne fik københavnerne sat sig på opgøret og lynhurtigt vendt 0-1 til 2-1.

Kamil Wilczek udlignede med sit første mål i 2021, og kort efter udnyttede Fischer fint forarbejde fra Wind og Falk.

FCK var virkelig i spillehumør i forårssolen, og ud over de to scoringer havde Falk bolden i nettet efter et mønsterangreb efter et lille kvarters spil.

Desværre for hjemmeholdet var han havnet på den forkerte side af offsidegrænsen.

Mathias 'Zanka' Jørgensen var bænket mod Randers FC og kom ikke ind. Foto: Lars Poulsen

Der var nærmest ensrettet i nationalarenaen i første halvleg. FC København angreb, Randers FC forsvarede.

Sten Grytebust fik derfor ikke mange muligheder for at vise, at han skal være førstevalg.

Den norske målmand spillede sin første Superliga-kamp siden 15. september 2019, da FCK tabte 1-2 i Hobro i Nicklas Bendtners debut.

Grytebust havde sendt 'Kalle' Johnsson ud på bænken, hvor også Mathias 'Zanka' Jørgensen måtte tage plads.

Forsvarsspilleren kom hjem for at spille sig til EM, men er nu havnet på bænken i det københavnske.

William Kvist og Peter 'PC' Christiansen til bold i Parken. Foto: Lars Poulsen

Derfra kunne han se Randers FC komme meget bedre med efter pausen.

Anden halvleg blev langt mere jævnbyrdig, men slet ikke så seværdig og underholdende som første.

Det lever FC København nok med, selvom sportsdirektør Peter Christiansen har proklameret, at det skal være underholdende at gå til fodbold i Parken.

Det var det også i første halvleg, og 'PC' kunne glæde sig over, at han i sin første FCK-kamp på de fine rækker fik tre ponint.

Sejren betyder, at FC København nu har lige så mange point som hans tidligere klub AGF på tredjepladsen.

FCK har dog fortsat syv og fem point op til henholdsvis Brøndby og FC Midtjylland, der spiller søndagens sene kamp.

