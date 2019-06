På plads til derby: FCK-exit spøger

Godt nok kan han skrive dansk mester på cv'et, men første sæson i Danmark var ingen stor succes for svenske Sotirios Papagiannopoulos, der i det store hele var reserve i FC Københavns midterforsvar. Og når han så spillede, var han ikke specielt overbevisende.

Det kan denne sommer trække op til et skifte, for i hvert fald er der interesse fra hjemlandet for 'Sotte' der er blevet 28 år. Blandt de interesserede klubber er Stockholm-klubben AIK.

Og meget tyder på, at interessen er gensidig.

Det svenske medie Fotbolldirekt.se skriver, at den 28-årige landsholdsbobler blev spottet til Stockholm-derby mellem AIK og Hammarby, og AIK skal være interesseret i at tilknytte Papagiannopoulos, ligesom FCK ifølge mediet gerne vil slippe den 28-årige forsvarsspiller.

Sotirios Papagiannopoulos kan være på vej videre efter kun et enkelt år. Foto: Jonas Olufson

Et problem er dog, ifølge Fotbolldirekt.se, at Papagiannopoulos fik en stor signing fee, som udbetales over kontrakten, der løber frem til sommeren 2022. Beløbet skal være mere end fem millioner kroner. Og den skulle den 28-årige ikke bare være interesseret i at kaste over bord for at komme til AIK. Indtil videre har FCK og 'Sotte' ikke fundet en løsning på, hvad man gør med den signing bonus, skriver mediet.

AIK-sportschef Björn Wesström er ikke videre meddelsom, men afviser omvendt heller ikke interessen.

- Han er født og opvokset med AIK, så det er klart, at han kender til AIK. Det er vel ikke så underligt, at han ser vores kampe, siger sportschefen til Fotbolldirekt.se og forklarer:

- Jeg kommenterer ikke noget og kan kun sige, at han er FCK-spiller.

Det blev til 18 Superliga-kampe for Papagiannopoulos i sæsonen - det vil sige, at han spillede 50 procent af kampene i dansk fodbolds bedste række.

