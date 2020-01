Parken ændrer efter kritik

Når FC København i foråret skal spille om vigtige point i Superligaen og kæmpe om avancement i Europa League, bliver det på en såkaldt hybridbane, der består af både naturgræs og kunstgræs.

Efter at have rådført sig med den eksterne ekspertgruppe STRI er klubben kommet frem til, at en hybridbane sandsynligvis vil kunne afhjælpe noget af den tilbagevendende kritik, som nationalarenaens græstæppe har fået.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Ifølge STRI-konsulenten Neil Rodger vil overgangen til en hybridbane betyde, at græstæppet ikke skal skiftes med lige så høj frekvens som tidligere.

- For at sikre at banen bedre kan imødekomme klubbens høje standarder og med en høj frekvens af kampe og træninger og vejrforholdene taget i betragtning, har klubben på vores anbefaling valgt at lægge helt ny bane med 95 procent naturgræs og 5 procent kunstgræs.

- Det skal øge banens tolerance og stabilitet. Normalt syer man kunstgræsset 20 centimeter ned i underlaget, men her bliver det 9 centimeter, da behovet her er en 'semi-permanent' bane. Målet er færre udskiftninger af banen i løbet af den travle sæson, siger Neil Rodger til fck.dk.

STRI rådgiver ifølge FCK også Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om baneforhold.

Parkens græstæppe fik massiv kritik af landstræner Åge Hareide og flere danske landsholdsspillere i november, efter at Danmark havde banket Gibraltar med 6-0 på det ujævne underlag.

Åge Hareide mente, at bolden hoppede og dansede. Kasper Schmeichel kaldte det for en af de dårligste baner, han havde spillet på i Parken, mens Christian Eriksen frygtede for baneforholdene til sommerens EM-kampe i Danmark.

- Det vil være lidt flovt, hvis den er sådan til EM, sagde Eriksen i november.

Den nye hybridbane skal for første gang bruges i kamp, når FCK møder Celtic i Europa League 16.-delsfinalen 20. februar.