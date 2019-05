Parken afviser investorer - igen

Parkens formand, Bo Rygaard, bekræfter, at der har været holdt møde med udenlandske investorer, men har afvist yderligere dialog

Kapitalfonden Redstone har tilsyneladende ikke opgivet tanken om at blive en del af ejerkredsen i Parken.

I starten af året blev kapitalfonden afvist af Parken, der endte med at få Lars Seier som ny storaktionær, mens Erik Skjærbæk udvidede sin aktiepost, samtidig med, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond solgte sine aktier.

Men for ganske nylig har repræsentanter fra kapitalfonden Redstone været i København til møde med Parkens formand, Bo Rygaard om muligheden for at blive medejer af Parken, skriver mediet InsideBusiness.

Redstone arbejder ifølge InsideBusiness med en række scenarier, herunder en kapitaludvidelse i den børsnoterede koncern. Det kunne medvirke til, at store investeringer blev fremskyndet for hele Parken-koncernen.

Overfor mediet bekræfter Bo Rygaard, at han har været i dialog med repræsentanterne fra kapitalfonden Redstone.

”Det er korrekt, at vi valgte at tage et møde med repræsentanter fra Redstome, da vi sædvanligvis mødes med folk, som er interesserede i en dialog,” skriver Bo Rygaard i en besked.

”Når dette er nævnt, gjorde vi det også klart fra vores side, at på trods af Redstones ser hovedejerne og PSE-bestyrelsen ikke basis for nogen yderligere dialog,” skriver Bo Rygaard altså i en besked.

De vil investere i Parken Sport & Entertainment Investorgruppen, der har bedt om et møde med Parken Sport & Entertainments storaktionænerer, går under navnet Arena Development Aps. Et selskab, der onsdag blev oprettet i CVR-registeret af det britiske rådgivningsfirma Redstone Advisory. Pågældende rådgivningsfirma spiller ifølge erhvervsmediet InsideBusiness også en nøglerolle i investorgruppens opkøbstilbud. Gruppen består af blandt andet af den amerikanske investeringsfond Fortress, der blandt andre styres af Wes Edens, der ejer et NBA-hold og en del af Aston Villa. Investorernes repræsenteres desuden af den danske advokat N.E. Nielsen, der tidligere var formand i den krakkede Amagerbanken og en del af redningen af Brøndby i 2013. Kilde: InsideBusiness Vis mere Luk

Storaktionær bekræfter Parken-interesse fra kapitalfond

