Parken bliver covid-testcenter

I takt med, at et stigende antal danskere skal testes for covid-19, er der brug for flere test-faciliteter.

Et af dem bliver fra næste uge Danmarks nationalstadion, Parken. Det skriver FCK på klubbens hjemmeside.

- Vi er en del af byen, og vi er selv københavnere, så vi har her fået en mulighed for at bidrage til, at flere kan blive testet hurtigt for at bekæmpe smittespredning, og byen hurtigere kan blive sig selv igen, som vi alle ønsker det, siger direktør Lars Bo Jeppesen.

Det bliver en såkaldt antigen-test - eller en quicktest - man kan få i Parken. Det betyder, at der er svar på blot 15 minutter.

Blandt andet her hos Falck i Hvidovre har københavnerne hen over weekenden og mandag stået i op mod fire timer lange køer for at komme ind og få lavet en af de, ironisk nok, 'lyntests', som de bliver kaldt. I navnet ligger dog, at du kun 15 minutter efter testen har dit svar.

Parken slår dørene op mandag 21. december, og der behøves ikke hverken tidsbestilling eller lægehenvisning.

Meldingen kommer sideløbende med, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke har meldt ud, at de første danskere formentlig kan blive vaccineret mod virussen allerede mellem jul og nytår, og transportminister Benny Engelbrechts melding om, at hele landet nu kommer til at ligge under for de restriktioner, store dele af landet allerede var ramt af.

FC København, der har hjemmebane i Parken, spiller sin sidste kamp inden jul på søndag kl. 18, hvor modstanderen er OB.

