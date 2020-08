Parken bløder: Gigantisk underskud

Koncernen bag FCK forventer et minus på 150-200 mio. kr. for 2020

Parken Sport & Entertainment bløder.

Coronapandemien har ramt koncernen bag FC København med et brag, og det kan aflæses i det halvårsregnskab, som Parken Sport & Entertainment offentliggjorde mandag eftermiddag.

Resultatet før skat for første halvår var minus 152 mio. kr. (inklusive en værdiregulering på 37,5 mio. kr.), og koncernen forventer at komme ud af 2020 med et underskud på ca. 150-200 mio. kr.

De blodrøde tal kommer ikke som nogen stor overraskelse.

Parken udsendte tidligere på måneden en fondsbørsmeddelelse, hvor de varslede det store 2020-underskud.

Det er coronaen, der er den direkte årsag til, at pengene er fosset ud af kassen. Koncernen havde - inden coronaen ramte i foråret - en forventning om at komme ud af 2020 med et overskud på 0-20 mio. kr.

Første kvartal var rekordgodt, men selskabets aktiviteter er blevet hårdt ramt af den verdensomspændende epidemi.

Lalandia i Rødby og Billund var igennem en lukning på flere måneder, og aktiviteterne i Parken har naturligvis også været påvirkede.

FC København har spillet mange kampe helt uden tilskuere - blandt andet Europa League 1/8-finalen mod tyrkiske Istanbul Basaksehir - EM blev udsat, og senest er The Minds of 99’s koncert i Parken 12. september 2020 blevet aflyst.

Den lange nedlukning af Lalandia i både Rødby og Billund har været dyr for Parken Sport & Entertainment. Foto: Martin Lehmann

Koncernen har fået knap 40 mio. kr. i kompensation fra offentlige hjælpepakker, men det dækker kun en mindre del af den mistede omsætning.

Parken Sport & Entertainment forventer at komme ud af 2020 med en omsætning i niveauet 550-650 mio. kr. Inden coronaen var forventningen 900-950 mio. kr.

Parkens formand, Bo Rygaard, siger til Ekstra Bladet, at den økonomiske situation i koncernen ikke får betydning for Ståle Solbakkens sportslige budget.

For et Parken Sport & Entertainment kan begrænse årets minus til 150-200 mio. kr. kræver det, at FC København kvalificerer sig til gruppespillet i Europa League. Et gruppespil vil kaste i omegnen af 50 mio. kr. af sig.

Parken Sport & Entertainment understreger, at resultatforventningerne er behæftet med stor usikkerhed.

