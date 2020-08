Parken-bossens nødråb: Hjælp os!

2020 har - for nu at bruge Parken-formand Bo Rygaards ord - været et annus horribilis.

Parken Sport & Entertainment startede ellers året forrygende og havde det bedste første kvartal nogensinde … og så ramte coronaen.

I stedet for at komme ud af 2020 med et plus på 0-20 mio. kr. forventer selskabet et minus i størrelsesordenen150-200 mio. kr., og formand Bo Rygaard kommer nu med et opråb til landets politikere.

- Vi skal have hjælp, og det er kun ret og rimeligt - ellers kan vi ikke drive vores virksomheder. Samfundet skal i gang igen, og det nytter ikke noget, at man lægger hele oplevelsesøkonomien ned.

- Det kan ingen være tjent med - specielt ikke den danske stat. Normalt er jeg tilhænger af, at virksomheder skal klare sig selv, men det her er en fuldstændig usædvanlig situation, og vi må få noget hjælp fra staten.

- Det havde været noget andet, hvis vi havde været dårlige forretningsfolk og lavet fejl, men her sagde det altså bare 'slam', og så var butikken lukket, siger Bo Rygaard til Ekstra Bladet.

Bo Rygaard har været formand i Parken i lidt over fem år, og de seneste halve år har utvivlsomt været det mest udfordrende i den garvede forretningsmands karriere. Foto: Lars Poulsen

Parken Sport & Entertainment har været hårdt ramt på alle fronter.

Der har nærmest hverken været fodbold eller koncerter i nationalarenaen, og koncernens to badelande i Rødby og Billund oplevede en nedlukning på flere måneder.

Det har betydet et enormt dyk i omsætningen og blodrøde tal på bundlinjen.

Parken Sport & Entertainment har fået knap 40 mio. kr. i kompensation fra offentlige hjælpepakker, men det er snart slut.

Størstedelen af hjælpepakkerne ophører 29. august, og med en forsinket genåbning af landet stirrer koncerner inden for oplevelsesøkonomien også ind i et dystert efterår.

- Jeg håber og tror, at vi har været forbi den værste periode nu, men der er stadig kraftige restriktioner fra det offentlige i forhold til, hvad vi må og ikke må.

- Når nu politikerne lægger så kraftige restriktioner ned over samtlige vores forretningsområder, vil jeg gerne appellere til, at der også følger noget hjælp med, siger Bo Rygaard.

Parkens formand står i spidsen for en af landets store koncerner inden for oplevelsesøkonomien og mener, at han på branchens vegne både har en rettighed og en forpligtelse til at hæve stemmen i den nuværende situation.

- Når vi med vores størrelse og finansielle stamina kommer så voldsomt under pres, så tænk på andre virksomheder, der ikke har samme størrelse og stabilitet. Hvad sker der med dem?

- Derfor skal vi også have en forlængelse af hjælpepakkerne. Hvis ikke man fra politisk hold vil åbne yderligere op - og det må vi jo respektere - så må man også tilsvarende hjælpe med at kompensere virksomhederne, siger Bo Rygaard.

Parken Sport & Entertainment understreger i sit halvårsregnskab, at resultatforventningerne for 2020 er behæftet med stor usikkerhed, og derfor kan minusset også ende på over 200 mio. kr.

