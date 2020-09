Parken dømt - regningen kan ende hos Don Ø og Glistrup

Københavns Byret har dømt Parken Sport & Entertainment til at betale 3,75 mio. kr. til Clipper Group. Parken fik medhold i, at kravet kan videreføres mod den tidligere ledelse Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup

Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup må efter alt at dømme til lommerne.

Parken Sport & Entertainment blev fredag af Københavns Byret dømt til at betale 3,75 mio. kr. til Clipper Group, og det er de penge, som de tidligere Parken-bosser kan få en regning på.

Clipper Group tabte næsten 83 mio. kr. på nogle aktieinvesteringer tilbage i 2008, og rederiet mente, at kursen var blevet manipuleret, så den var kunstigt høj.

Clipper Group havde nedlagt påstand om betaling af knap 83 mio. kr., men retten dømte 'blot' Parken til betaling af 3,75 mio. kr. med tillæg af renter.

Ifølge en selskabsmeddelse fra Parken Sport & Entertainment fik koncernen i retten medhold i, at kravet kan videreføres mod den tidligere ledelse i Parken Sport & Entertainment, Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup.

Af fredagens dom fremgår det også, at Parken 'må anses for at have vundet sagen for så vidt angår ansvarsgrundlaget'.

Flemming Østergaard (tv.) var formand og Jørgen Glistrup (th.) direktør tilbage i 2008, da Clipper Group i 2008 lavede købte aktier i Parken sport & Entertainment. Foto: Stine Bidstrup

Selskabet bag FC København skriver i selskabsmeddelelsen, at man i de kommende dage i samråd med selskabets advokat vil analysere dommen og dens præmisser.

Men alt tyder på, at Parken vil sende millionregningen videre til Don Ø og Jørgen Glistrup.

