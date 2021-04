Parken: Han skal være ny boss

Bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, selskabet bag fodboldklubben FC København, har indstillet Allan Agerholm som nyt medlem af bestyrelsen.

Det sker med henblik på at gøre Allan Agerholm til formand, lyder det i en meddelelse på FCK's hjemmeside.

Der er ordinær generalforsamling i Parken 19. april, hvor Allan Agerholm skal vælges ind i bestyrelsen.

På formandsposten er han udset til at erstatte Bo Rygaard, som i begyndelsen af marts meddelte, at han ikke genopstiller til posten.

Han kunne ikke længere afse den tid, der skal bruges på at udvikle Parken og FCK, lød det dengang.

Allan Agerholm er lige nu bestyrelsesformand for Hotel- og Restaurantskolen. Derudover er han er medlem af bestyrelserne hos Hotel- og Restaurantskolens Udviklingsfond og Mobility Service Danmark.

Han er desuden administrerende direktør i selskabet Sustainable Hospitality Consult, som han selv er ejer af.

Allan Agerholm stoppede i slutningen af 2020 som administrerende direktør i BC Hospitality Group. Bruddet mellem de to parter skete efter gensidig aftale.

Selskabet står bag driften af Bella Center Copenhagen og de tre hoteller, AC Bella Sky Hotel, Marriott Copenhagen Hotel og Crowne Plaza Copenhagen Towers.

