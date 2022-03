Parken med stort millionoverskud

2021 har været et fint år på bundlinjen for selskabet bag FC København. Parken Sport & Entertainment har præsenteret et årsregnskab, der viser et overskud på 105,9 millioner kroner før skat

Grønne tal er landet fra Parken Sport & Entertainment.

Selskabet, der blandt andet ejer FC København, har torsdag præsenteret et årsregnskab med et millionoverskud for 2021.

105,9 millioner kroner blev resultatet før skat på et år, hvor københavnerne vandt bronzemedaljer i Superligaen, spillede europæisk gruppespil i Conference League og blandt andet solgte Mohamed Daramy til Ajax for cirka 90 millioner kroner. Det dyreste salg i FCK's historie.

Et overskud på 67,2 millioner kroner er således resultatet efter skat.

Tallet skal ses i lyset af en samlet koncernomsætning på cirka 1,18 millard kroner, hvilket er 641,4 millioner kroner mere end i 2020. Det er desuden mod et underskud på minus 229,4 millioner kroner i 2020.

Mohamed Daramy fejrer sit mål til 2-0, da han scorede mod Sivasspor i august. Foto: Lars Poulsen

Overskuddet er et stort løft i regnskabet i forhold til 2020, hvor underskuddet lød på 289 millioner før skat mod et plus på 75 millioner kroner før skat i 2019.

Det voldsomme underskud havde rod i coronapandemien. Både i relation til FCK's hjemmekampe uden tilskuere, men også manglende gæster hos Lalandia og aflyste stadionaktiviteter i Parken.

Forventede bedre resultat

I oktober efter sommerens transfervindue opjusterede Parken, Sport & Entertainment så forventningen til, hvad det økonomisk ville præstere i 2021. Tidligere var forventningen et overskud på mellem 0 og 50 millioner kroner, men blev opjusteret til et sted mellem 75 og 100 millioner kroner.

Derfor er årsregnskabet, som netop er offentligjort, over det niveau, man meldte ud i efteråret, og det skyldes altså især Mohamed Daramy-salget, som bragte mange penge i kassen.

Parken Sport & Entertainment ejer også badelandskæden Lalandia. Af den samlede omsætning i 2021 udgjorde salg af feriehuse 535,1 millioner kroner, hvilket også spiller kraftigt ind.

Resultatet for FC København og stadion blev i 2021 på minus 47,9 millioner kroner.

Tidligere torsdag kom Brøndby også på banen med klubbens årsregnskab, og det blev det bedste resultat nogensinde.

FCK har fået en forrygende start på foråret med sejre over OB og Viborg. Mandskabet topper Superligaen med 39 point.