Parken-naboer er rasende

'Et brag af en fest'.

Sådan lyder det på FCK's hjemmeside. Klubben indvier en fanzone fredag aften inden kampen mod Randers bag Parkens B-tribune, hvor masser af FCK-fans indtager pladserne til hjemmekampe.

Den nye fanzone skaber imidlertid ikke lutter glæde. Et stort telt skal sættes op og efterfølgende tages ned ved flere af arrangementerne, skriver lokalmediet ØsterbroLiv.

For at få lov til at gøre det skal man have en dispensation fra lokalplanen. Der skal derfor først foretages en nabohøring, og derefter skal kommunen beslutte sig. Høringen blev foretaget i sommerferien 8. juli-5. august, og netop tidspunktet for høringen vækker vrede.

- Det er simpelthen så uanstændigt, at man foretager sådan en høring, når lokaludvalget og andre interessenter er på ferie, siger Østerbro Lokaludvalgs formand, Allan Marouf, til ØsterbroLiv.

Venstre-politikeren Louise Theilade Thomsen fortæller til mediet, at hun er enig i kritikken og vil undersøge, om høringen kan blive genoptaget. Hun vil derfor tage det op på et møde i Teknik- og miljøudvalget på mandag.

Tidligere har flere beboere i området utrykt, at de frygter larm og råben fra fanzonen. FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, har forklaret til ØsterbroLiv, at der bl.a. er lagt ny asfalt for at dæmpe støjen ved opsætning, samt at musikken er begrænset til fanzonens åbningstid.

