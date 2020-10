Parken nedjusterer forventningerne efter FCK-exit

1-0-nederlaget til Rijeka gør ondt på FC København. Ikke blot sportsligt, men også økonomisk.

Selskabet bag fodboldholdet, Parken sport & Entertainment, havde nemlig allerede budgetteret med indtægterne fra et Europa League-slutspil.

Derfor måtte de torsdag aften lynhurdigt revurdere og justere forventningerne til et i forvejen forfærdeligt regnskabsår. Det fremgår af en selskabsmeddelelse udsendt umiddelbart efter nederlaget.

'Efter resultatet af aftenens kamp mod HNK Rijeka har F.C. København ikke længere mulighed for at deltage i gruppespillet i UEFA Europa League i 2020.'

'I forlængelse heraf ændres forventningerne for PARKEN Sport & Entertainment A/S for 2020 fra en omsætning i niveauet 550 til 650 mio. kr. og et resultat før skat på -200 til -150 mio.kr. til en omsætning i niveauet 485 til 585 mio. kr. og et resultat før skat på -250 til -200 mio.kr.'

'Resultatforventningerne er fortsat behæftet med stor usikkerhed.'

Sådan lyder meddelelsen signeret bestyrelsesformand Bo Rygaard.

Underskuddet, der altså kan blive op mod en kvart milliard kroner, skyldes ikke kun de manglende sportslige resultater. Lalandia-badelandene har været lukkede under coronakrisen og har ikke genereret den forventede omsætning.

