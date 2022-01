Parken Sport & Entertainment vil sælge Parken

Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, har netop udsendt en fondsbørsmeddelelse om, at de går med salgstanker.

- Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har dags dato besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje bestående af PARKEN stadion, de fire kontortårne ved PARKEN og de to Aquadomes med tilhørende centerfaciliteter beliggende i Rødby og Billund.

Driften vil dog ikke blive berørt, lyder det, da der vil blive indgået lejekontrakter mellem ejendomsselskaber og driftsselskaberne. FCK vil altså fortsat være at finde i Parken, hvis der skulle komme et frasalg.

- Der vil med et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen ske en betydelig styrkelse af kapitalgrundlaget i PARKEN Sport & Entertainment A/S, lyder det.

Det er dog ikke sikkert, at et frasalg vil blive gennemført, men muligheden bliver undersøgt i samarbejde med selskabets udpegede rådgivere.

Allerede i september blæste der vinde om en opsplitning.

- En eventuel ny selskabsstruktur kan give de enkelte datterselskaber bedre mulighed for at vækste og potentielt også give mulighed for, at nye investorer på sigt kan engagere sig i de enkelte selskaber, sagde formand Allan Agerholm dengang i en pressemeddelelse.