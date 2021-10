Parken vil score millioner

Aktieanalytiker forventer Parken går efter at score en stor milliongevinst på børsintroduktion eller frasalg

Der er noget på vej hos Parken Sport & Entertainment.

Ledelsen er i gang med at undersøge muligheden for at opdele selskabet i flere selvstændige enheder.

Aktieanalytiker Morten W. Langer, der er chefredaktør hos Økonomisk Ugebrev, er ikke i tvivl om, hvad øvelsen i Parken kommer til at gå ud på.

Det handler om, at Parken skal score millioner på de mange skjulte værdier, der i dag findes i selskabet.

Han ser hele Parkens konstruktion som en rodebutik i den nuværende form.

Derfor venter han, at der kommer til at ske ændringer, så Parken kan få synliggjort nogle af selskabets skjulte milliardværdier.

'Vi ser foran os en gameplan, der handler om at udskille alle ejendomme, både kontortårnene, Parken, ejendommene i Lalandia og måske også Parkens stadion i et ejendomsselskab, og enten sælge det hele til et stort ejendomsselskab, eller børsnotere det', skriver Morten W. Langer i sin analyse hos Økonomisk Ugebrev.

FCK har ikke vundet det danske mesterskab siden 2019. Foto: Lars Poulsen.

Parken har slidt med en anstrengt økonomi oven på coronakrisen, der var dyr for selskabet, fordi Parken var forhindret i at holde arrangementer. Samtidig var Lalandia lukket ned i en lang periode.

Det udløste et årsregnskab med 289 millioner kroner i minus for 2020.

For 2021 har Parken meldt en forventning ud om et årsregnskab i niveauet 0-50 mio. kr. i plus.