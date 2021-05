Parkens direktør stopper

Direktør Lars Bo Jeppesen fratræder sin stilling som direktør for Parken Sport & Entertainment per dags dato.

Det meddeler FC København i en selskabsmeddelelse.

Ifølge meddelelsen stopper Lars Bo Jeppesen efter eget ønske. Direktionen i Parken består herefter af koncerndirektør Jan Harrit.

Lars Bo Jeppesen nåede kun godt et år i stillingen, som han overtog i maj sidste år fra Katja Moesgaard.

- Jeg har været utroligt glad for min tid i Parken, men det blev aldrig den opgave, jeg havde forestillet mig, og jeg føler, at det er bedst for alle med sæsonen bag os, at jeg søger nye veje, siger den afgående direktør til FCK's hjemmeside.

- Det har været hårdt for hele organisationen, men vi er heldigvis ved at være ude på den anden side af stormen nu, og jeg føler, at det er tid til at prøve noget andet for mig personligt.

Tidligere har han arbejdet for mediekoncernen Dentsu Aegis Network, som var virksomheden, der i sin tid opkøbte sponsorrådgivningsfirmaet Promovator. Et selskab, som Lars Bo Jeppesen havde stiftet med Preben Elkjær.

En af årsagerne til Lars Bo Jeppesens pludselige og uventede afsked handler sandsynligvis om, at det har været svært for ham at navigere i en butik med den specielle ejerkreds.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har det nemlig ikke altid været lige nemt for Lars Bo Jeppesen at få klare og tydelige svar fra de tre storinvestorer, Lars Seier Christensen, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen.

Parken befinder sig i en presset økonomisk situation lige nu på grund af corona-situationen.

Lars Bo Jeppesen på Parkens tribune i selskab med landstræner Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen

For to uger siden præsenterede Parken Sport & Entertainment et blodrødt regnskab for første kvartal med et underskud 52,3 millioner kroner.

En ting er FCK's sportslige udfordringer, men coronapandemien har været hård for Lalandia, som bærer en stor del af økonomien i selskabet.

Med baggrund i FC Københavns skuffende tredjeplads måtte Parken nedjustere forventningerne fra et plus i niveauet 0-75 millioner kroner til et plus mellem 0-50 mio. kr.

Men det forudsætter altså, at FCK kvalificerer sig til gruppespillet i Conference League, der er det nye gruppespil på tredje klasse efter Champions League og Europa League.

Udskiftning på nøglepositioner

I løbet af det seneste år har der været store, markante udskiftninger på væsentlige poster i Parken og FC København.

Formand Bo Rygaard er stoppet, lige som Johan Lange sagde stop, Ståle Solbakken blev fyret og Frederik Leth ønskede selv at fratræde kort efter, han havde overtaget rollen som teknisk direktør.

Mandag kom så afskeden med Parkens direktør, Lars Bo Jeppesen.