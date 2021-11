Parkens egen Messi: - Det var en lille hemmelighed

- Lad os bare sige, at jeg er en offensiv spiller, der kan det meste, lød det med helt naturlig selvsikkerhed fra den kun 16-årige Roony Bardgh efter debuten for FCK

At debutere fra kampens start foran 25.814 fans i Parken kort efter sin 16-års fødselsdag udgør ikke noget særligt forventningspres. Det er tværtimod en fest.

Sådan måtte man forstå Roony Bardghji efter hans fornemme præstation i trøje nummer 40 mod gæsterne fra AGF. Modstandere, der måske sidenhen vil nævne, at de var der den dag, svenskeren fik sin seniordebut.

For talentet er uomtvisteligt, selv om han med et smil nægter selv at beskrive sine spidskompetencer.

- Jeg har tit fået det spørgsmål, men jeg bryder mig ikke om at beskrive dem selv. Jeg vil helst vise dem på banen og lade andre om at beskrive dem.

- Lad os bare sige, at jeg er en offensiv spiller, der kan det meste, sagde han med et af mange smil under sit første møde med pressen i Parken.

Det var et interview, der vidnede om, at den rappe, teknisk velfunderede og velbyggede angriber nok skal klare sig uden for banen også. For han var fuldstændig blottet for den mindste teenage-tøven i sine svar.

- Mit hoved? Det er godt. Jeg arbejder meget med det mentale, for jeg føler, det er vigtigt i fodbold, hvor du aldrig ved, hvad der sker. Du skal kunne holde fokus, sagde han og fortalte, at hans far også i den sammenhæng er en vigtig rådgiver.

- Vi taler altid om fodbold. Om kampene og alt det rundt omkring dem. Han giver mig altid eksempler på, hvad jeg skal gøre.

16-årige Roony kunne smile både på og udenfor banen på sin debutaften i Parken. Foto: Lars Poulsen

Forventningerne har bygget sig op længe før den fødselsdag, der var adgangen til Superligaen, men han har nu ikke følt sig tynget, siger han.

- Jeg har selvfølgelig hørt meget men ikke fokuseret så meget på det selv, lyder det fra Roony Bardghji, der selvfølgelig ærgrede sig over den sene udligning i Parken.

Den kunne dog ikke tage ret meget fra den store oplevelse, han havde haft.

- Jeg synes, det gik meget fint. Helt klart. Resultatet var ikke, som vi ville, men jeg er meget glad for at få lov at starte foran alle de fans. Det var en dejlig aften, sagde han med et smil af de brede.

- Det er jo en drøm, jeg har haft, siden jeg var lille, og som jeg har arbejdet hårdt for hver dag, så at få lov at spille her var virkelig en fornøjelse. Jeg ved, at jeg kan præstere meget bedre end i dag, men det håber jeg at vise fremover.

Roony Bardghji holder AGF's Nicolai Poulsen væk, mens han har et godt øje til bolden. Foto: Jens Dresling

Træner Jess Thorup havde allerede før lørdagens træning fortalt ham, at han skulle starte inde.

- Det var en lille hemmelighed, som træneren overbragte mig, og det var nok meget godt, så jeg kunne nå at slappe af derhjemme og fokusere på kampen.

Op til kampen var han ikke nervøs.

- Jeg kiggede rundt og så alle de fans heppe. Jeg hørte også, at de råbte mit navn under opvarmningen. Det vil jeg aldrig glemme. Fansene gav mig en masse energi.

Og hvem er så hans idol mon?

- Messi er mit store idol. Det har han været, siden jeg var lille. Jeg har set ham så meget på video, og jeg gør det stadig, smilede Parkens nye Messi.