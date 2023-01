'PC' om Gonçalves: - Skal han til København?

Et billede af Benfica-stjernen Diogo Gonçalves med et boardingpas i hånden tyder på, at han er steget ombord på et fly.

Og med de seneste dages kraftige spekulationer om, at et skifte til FC København er under opsejling, er det nærliggende at tro, at flyet har kurs mod København.

Til årets første FCK-træning ville sportsdirektør Peter Christiansen dog ikke løfte sløret for, om klubben er tæt på at lande en aftale med den 25-årige portugiser.

- Jeg ved ikke, hvor han skal hen. Jeg har set billedet (med boardingpasset, red.) på diverse medier. Skal han til København? lød det ledende fra 'PC' efterfulgt af et lille grin.

Diogo Gonçalves kan med al sandsynlighed snart kalde sig for FCK-spiller. Foto: Pedro Nunes/Ritzau Scanpix

Han bekræfter dog, at han naturligvis kender til navnet Diogo Gonçalves.

- Vi har lært ham at kende gennem medierne om ikke andet.

Er han en spiller, I kan bruge?

- Det tror jeg. Vi kan sikkert bruge mange spillere. Han spiller for et godt hold i hvert fald. Og han spiller også noget fint fodbold, så nu må vi se, hvor han lander, og hvor han er på vej hen.

Efterfølgende blev 'PC' spurgt direkte om, hvorvidt Goncalves er på vej til Københavns Lufthavn eller ej.

- Det kan jeg ikke svare på, lød det.

