PC: - Pænt, at Daramy ikke ydmyger mig

Sportsdirektør i FC København Peter 'PC' Christiansen sendte en tak til Mohamed Daramy for ikke at ydmyge ham i forhold til, hvor mange sms'er og opkald FCK-bossen har givet den vævre kantspiller i løbet af sommeren

Der var et kendt ansigt tilbage på FC Københavns træningsanlæg til onsdagens træning.

Mohamed Daramy, der tidligere på dagen blev offentliggjort som ny spiller, trænede nemlig med førsteholdstruppen.

Efter træningen var der naturligvis stor interesse blandt medierne omkring den nye signing, og sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen var da også en tilfreds mand på flere parametre.

Den 20-årige kantspiller, der har skrevet under på et-årig lejeaftale, fortalte selv, at det kun havde taget 2-3 dage fra den første kontakt til, at der var underskrevet.

Mohamed Daramy var tilbage i FCK-uniform ved dagens træning. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det var dog ikke helt sådan, 'PC' selv havde oplevet det.

- Det er pænt af ham ikke at ydmyge mig i forhold til, hvor mange sms'er jeg har skrevet til ham i løbet af de sidste par måneder, men sådan helt konkret har det rigtig nok kun været i løbet af de sidste par dage, sagde 'PC' til den fremmødte presse.

'PC' var dog ikke et sekund i tvivl om, hvordan Daramy skulle have tilbuddet om at komme tilbage til hovedstadsklubben, da en af hans mange henvendelser endelig blev besvaret.

- Når den mulighed opstår, for en så vild spiller, som er en så stor profil og har været det for FC København og i Superligaen, så skal der meget til før, at jeg ikke slår til, det vil jeg gerne sige.

Daramy håber, at hans lejeophold i FC København kan bringe ham tættere på en plads i Kasper Hjulmands VM-trup. Foto: Lars Poulsen

- Jeg var ikke i tvivl

Mohamed Daramy havde et rigtig svært første år i den hollandske storklub Ajax Amsterdam, hvor det blot blev til 16 optrædener på tværs af alle turneringer hovedsageligt som indskifter.

Den hurtige kantspiller kunne også godt fornemme, at denne sæson ikke indbød til mere spilletid, efter Ajax slog transferrekorden, da de hentede kantspilleren Steven Bergwijn i Tottenham.

Derfor tog det ikke lang tid for Daramy at takke ja til FC København.

- Da FCK kontaktede mig, gik tingene rigtig hurtigt. Det hele blev gjort hurtigt færdigt, og jeg var ikke i tvivl, da jeg fik opkaldet, siger Daramy.

Mohamed Daramy var en eftertragtet herre efter dagens træning. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ajax råder lige nu over Francisco Conceicao, Anthony, Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Moham Ihattaren og Steven Berghuis, der allesammen kan spille på kanten. Udsigterne til spilletid i fremtiden kan derfor se svær ud for Daramy, men han nægter at smide håndklædet i ringen.

- Jeg har ikke kastet noget i ringen. Nu skal jeg bare ud og have spilletid, som man søger, når man bliver lejet ud. Jeg har stadig en lang kontrakt tilbage i Ajax, og jeg har ikke tænkt mig at skifte væk. Ellers havde jeg jo bare gjort det.

- Jeg har stadig en plan om at komme tilbage og vise, at jeg stadig kan.

Mohamed Daramys første kamp kan allerede blive på søndag, hvor FC København tager i mod ærkerivalerne fra Brøndby IF.

Det kan meget vel være, at vi ser Daramy i sin altid udfordrende stil i søndagens derby mod Brøndby. Foto: Rasmus Flindt Pedersen