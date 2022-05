'PC' tordner: - Svineri og mangel på respekt

PARKEN (Ekstra Bladet): - Noget svineri.

Sådan indledte Peter 'PC' Christiansen sin svada, der blev sendt afsted mod den danske presse, der har sat spørgsmålstegn ved Jess Thorup og hans fremtid som cheftræner for FC København.

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, har blandt andet ment, at Thorup ikke sidder sikkert i sædet på trods af et dansk mesterskab. Det kan du læse her

Men den snak vil 'PC' slet ikke gå ind - og er decideret vred over, at FCK's træner blev spurgt ind til sin egen situation på tv allerede inden opgøret mod Silkeborg i sidste uge.

Men da Ekstra Bladet spurgte ind til netop dét, fandt sportsdirektøren de hårde ord frem:

- Det er noget svineri, og at han skal stå og forholde sig til det inden en Silkeborg-kamp, som måske var den vigtigste i den her sæson i forhold til at tage en sejr. At skulle stå og forholde sig til sin egen situation, det er bare mangel på respekt, og det er ikke den standard, som I (pressen, red.) skal have at stå og diskutere det.

- Det kan man tage bagefter, når der er så kort tid tilbage. Vi står til rådighed for ret meget, men det der var under bæltestedet, det må jeg sige.

Det kan lyde som et dumt spørgsmål, når I er blevet danske mestre, men er Jess Thorup også FCK-træner i næste sæ...?

- Nej, nu skal du ikke gå ned af den der sti igen. Du skal ikke miste din kvalitet nu som journalist og begynde på den slags spørgsmål, for det gider jeg ikke svare på - og slet ikke en dag som i dag. Jeg synes, det taler for sig selv, hvad der er sket, og hvad der er gjort, og det han han (Thorup, red.) en stor del af æren for.

Peter Christiansen anerkender, at det er fair at stille spørgsmål, der går på træneren i FC København - men for ham handler det om at stille de spørgsmål på det rigtige tidspunkt.

- Det er okay, at du (kigger på Ekstra Bladets journalist, red.) stiller spørgsmålstegn ved det og til det, men der er bare noget situationsfornemmelse og timing for det, og det var absolut ikke inden den kamp (Silkeborg, red.), og det er heller ikke nu. Vinder man det danske mesterskab, er det klart godkendt. Det må jeg sige.

"PC" om mesterskabs-sæsonen: 'En del af kritikken har været for hård'

