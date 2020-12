Pep-talk: Nu viser han klassen

Jess Thorup og Rasmus Falk er begejstrede for at se den tidligere så kritiserede spanier blomstre i det nye system

Sidste år sloges han forgæves med de store forventninger, spanske Pep Biel, der blev hentet i dyre domme som lynerstatning for kantspilleren Rober Skov.

Nu viser han endelig klassen fra en central, offensiv placering på banen, og søndag blev han så også matchvinder i Farum med et flot hug med venstreskøjten ni minutter før sidste fløjt.

- Pep er jo en glad mand. Han har fundet sin plads på holdet, noterede FCK-træner Jess Thorup og præsterede selv et stort smil.

- Mange kigger kun på hans tekniske færdigheder, men han er måske en af de spillere på banen, der løber mest. Han er en vigtig brik i vores presspil, forklarede han.

- Når han så får sat nogle kombinationer sammen med Rasmus Falk, hvor han i dag kommer frem til en friløber og senere scorer et fantastisk mål, så ser vi hvilken stor spiller han er.

Pep Biel viste igen mod FC Nordsjælland, at han kan blive en vigtig, offensiv brik for Jess Thorups projekt. Foto: Claus Bech/Scanpix 2020

Samme Rasmus Falk forlængede hellere end gerne træner-rosen, og om holdkammeratens opblomstring sagde han:

- Man kan allerbedst se det, hvis man kigger på kampene og især på de seneste tre. Men han har også spillet gode kampe tidligere og afgjort vigtige kampe for os. Han scorer et fantastisk mål mod Celtic og også et på Brøndby Stadion.

- Men der er ingen tvivl om, at han er bedst i den position, han har nu, mener Falk.

- Jeg ligger tæt på ham og nyder at spille med ham, fordi han ser ting, før andre ser dem. Han er teknisk dygtig, god til at dreje rundt og en god relations-spiller.

- Han forstår nogle af de ideer, jeg nogle gange har. Nogle gange prøver vi at lægge spillet højt op, så det ser rigtig godt ud, når det lykkes. Heldigvis er han en intelligent spiller. Vi ser fodbold på samme måde, så det har fungeret rigtigt godt.

- Vi ser den bedste udgave af Pep i de seneste tre kampe, og i dag afgør han så kampen med et fantastisk mål, siger Rasmus Falk, der beskriver sin 24-årige holdkammerat som en stille fyr.

- Alle har det godt med ham. Han er også blevet bedre på engelsk.

- Det var anderledes for ham at komme hertil fra Spanien. Udefra blev der set på ham på den måde, at han har kostet mange penge, og at han så burde være bedste mand. Han har haft gode og mindre gode kampe, men nu ser du endnu mere, hvad han kan.

