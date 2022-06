Per Wind afviser: Ikke for chefernes skyld

Per Wind langede ud efter 'PC' og Daniel Rommedahl få dage inden FCK's guldbrag. Efter, kritikken kom ud, ville Thorup gerne have ro på, forklarer Wind. Thorup afviser

Der var kun fire dage til guldbraget.

Al fokus var på FCK's kamp mod AaB, men det var blot lige indtil, at Per Wind gik direkte i flæsket på Peter Christiansen og Daniel Rommedahl fra klubben ledelse.

Først B.T. og senere på dagen Ekstra Bladet var inviteret til hof i Per Winds have i Hvidovre.

- Det er for helvede ikke raketvidenskab at behandle en medarbejder med respekt og værdighed.

- De har tænkt med røven, og det er jo bare et giga selvmål, de to herrer Peter Christiansen og Daniel Rommedahl har lavet, lød kritikken fra Wind, der blev fyret i oktober i FCK efter 23 år i klubben.

Han var først målmandstræner i klubben og efterfølgende team manager.

Efter BT's artikel blev bragt, ringede Per Wind Ekstra Bladet op og kom med et stort ønske. Han ville gerne have, at artiklen først kom ud efter guldkampen mod AaB.

Det var dog ikke for 'PC' og Rommedahls skyld.

- Det var ikke så meget for dem. Det var mere for at have det lidt roligt op til kampen, måske for Jess (Thorup, red.). Det var ikke for dem, siger Wind efterfølgende til Ekstra Bladet.

- Så det var for Jess' skyld?

- Ja, det var det. Der skulle ikke komme for meget storm i glasset, kan man sige. Så spillerne og andre kunne koncentrere sig om kampen.

- Hvad sagde han til dig?

- Ikke så meget andet, end at han sagtens kunne forstå mig, men om vi ikke måske kunne få lidt ro på og koncentrere os om kampen og spillerne. Det var det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Winds nu tidligere arbejdsgiver.

'Jess Thorup kan slet ikke genkende den fremstilling, men kan bekræfte, at han syntes, det vigtigste var vores fokus på at vinde DM-guld og ikke alt muligt andet,' lyder det fra FCK.