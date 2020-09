Peter Ankersen skifter til FC København

Forstå FCK's stor-transfer: Ståle er under pres

Helt som ventet er Peter Ankersen tilbage i FC København, hvor han er klar til at starte sit andet kapitel i hovedstaden. Han får sin gamle trøje nummer 22 igen, mens nyindkøbte Marios i stedet må tage trøje nummer 26. Det bekræfter klubben lørdag.

- Vi har meget dygtige backer i Varela og Bartolec, men Peter har nogle andre egenskaber, og vi har brug for den dynamik, han har på banen og de lederegenskaber, han har i det daglige, siger manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

- Vi havde egentlig ikke planer om at skifte på den position nu, men der opstod lidt uventet en mulighed for at tilknytte en fantastisk dygtig spiller, der meget gerne ville spille for FCK igen, og den chance valgte vi at gribe, siger Solbakken.

Den seneste uges rygter - og i høj grad det seneste døgns kommentarer fra FCK-manager Ståle Solbakken har gjort backens retur til den danske hovedstad til en offentlig hemmelighed. Men nu er det altså officielt.

Den 30-årige dansker skifter til FCK efter blot en enkelt sæson i italienske Genoa, hvor han aldrig formåede at få sit endegyldige gennembrud.

Det blev til ganske vist til adskillige kampe i Serie A, hvor Genoa lige nøjagtig reddede livet, men minutterne faldt i små rater, og ind- og udskiftninger var en stor del af pakken for Ankersens vedkommende.

Peter Ankersen tilbage i FCK-trøjen. Foto: fck.dk

Da Genoa i weekenden tog hul på den nye sæson i Serie A, var Ankersen henvist til bænken i hele kampen mod Crotone.

Herfra kunne han se sine nu tidligere holdkammerater komme godt fra land med en sejr på 4-1.

Nu byder udsigten på genforening med gamle venner i FC København.

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne ville retur til FCK på et tidspunkt, siger Peter Ankersen til klubbens hjemmeside

- Det er kommet lidt tidligere, end jeg forventede, men det viste sig, at timingen var den rigtige nu for alle parter, og så var der ingen tvivl hos mig. FCK er min klub, og det er her, jeg føler mig hjemme som fodboldspiller, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, siger Ankersen.

