Pinligt Bendtner-klip går Europa rundt

Det er barskt.

En hær af fans, hungrende journalister og fotografer overvåger hvert skridt, man tager. Cheftræneren ser endnu mere.

Få kan sætte sig ind i, hvordan det er at være Nicklas Bendtner i disse dage, hvor hans aftale med FC København har omdannet træningerne til det rene cirkus.

Og når hovedpersonen så tilmed vælger at brænde en stribe afslutninger alene med målmanden til den pågældende træning, ja så stiger resten af fodbold-Europa med på toget.

For TV 2 Sporten filmede hans afslutninger og smækkede den online, og omgående fik man indtrykket af, at han sandelig ikke er glemt, selvom hans bedrifter i engelsk fodbold efterhånden ligger nogle år tilbage.

Især på de britiske øer hygger man sig med den tidligere Arsenal-, Sunderland- og Birmingham-angriber.

The Guardian er sød ved Bendtner: 'En smule ved siden af i sin første FCK-træning', skriver avisen.

Anderledes benhård og nådesløs er tabloide The Sun: 'Bendtner misser utallige mand-mod-mand-situationer i forfærdelig første træning'.

Om hele træningen har været så forfærdelig, som avisen mener at vide, skal være usagt her. Men selvfølgelig ser det lidt sløjt ud, selv for en mand, hvis kampform må være voldsomt dårlig på nuværende tidspunkt.

I Polen har sport.pl ikke været sen til at minde folk om, at Bendtner tidligere i karrieren kaldte sig selv for verdens bedste angriber - hvorefter man tørt konstaterer, at han ser en anelse ineffektiv ud nu til dags.

Den spanske fodboldavis AS tilføjer, at 'den tidligere Juventus- og Arsenal-spiller giver latteren frit løb på Twitter' - med henvisning til delingen af tv-klippet på de sociale medier.

Mens Sportbible kedeligt konstaterer, at 'Nicklas Bendtner knap nok kunne score i sin første træning', tager tyske 11freunde.de den ironiske kasket på og beskriver sekvensen som om, Bendtner ikke er i sin bedste form.

Du kan selv se TV 2 Sportens klip, som nyhedsbureauet AP har samlet op, over artiklen.

Det har været en vild uge for Nicklas Bendtner. Se et sammendrag her, og hør, hvordan Francis Dickoh og Gisle Thorsen vurderer hans chancer for succes i FCK.

